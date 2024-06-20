Отдых и расслабление. В Омской области за 175 млн продают базу «Альпийская деревня»

В Горьковском районе Омской области за 175 млн выставили на продажу базу отдыха «Альпийская деревня». Она расположена в 65 км от города. Общая площадь участка составляет 20,7 гектаров. Комплекс включает в себя 6 корпусов с гостиничными номерами, ресторан, бильярдную, сауну с бассейном, бани, мангальные зоны, спортплощадки.