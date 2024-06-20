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Отдых и расслабление. В Омской области за 175 млн продают базу «Альпийская деревня»

20 июня 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области за 175 млн продают базу отдыха «Альпийская деревня»

На участке расположены 6 жилых корпусов, ресторан, бильярдная, сауна с бассейном.

В Горьковском районе Омской области за 175 млн выставили на продажу базу отдыха «Альпийская деревня». Она расположена в 65 км от города. Общая площадь участка составляет 20,7 гектаров. Комплекс включает в себя 6 корпусов с гостиничными номерами, ресторан, бильярдную, сауну с бассейном, бани, мангальные зоны, спортплощадки.

«Все строения расположены вокруг спортивного стадиона с освещенной лыжероллерной трассой. База ориентирована на здоровый образ жизни, специализируется на проведении спортивных соревнований и сборов, в т. ч. для детей. В зимний период проводятся региональные и Всероссийские лыжные соревнования. Максимальная вместимость 380 человек. Чистейший воздух, живописные виды природы в любое время года способствуют как активному отдыху, так и полному расслаблению в тишине и спокойствии!» — говорится в объявлении.

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

Согласно данным Rusprofile, база принадлежит ООО «Детский оздоровительный лагерь „Альпийский“». Организация была зарегистрирована в 2008 году, генеральным директором является Денис Гришков.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 8 млн выставили на продажу животноводческую ферму.

Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс
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#Евгений Игишев#Спорт#Бизнес#Недвижимость#Отдых#Омская область#Спортивные соревнования#Иртыш#База отдыха#Здоровый образ жизни
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