Отдых и расслабление. В Омской области за 175 млн продают базу «Альпийская деревня»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Горьковском районе Омской области за 175 млн выставили на продажу базу отдыха «Альпийская деревня». Она расположена в 65 км от города. Общая площадь участка составляет 20,7 гектаров. Комплекс включает в себя 6 корпусов с гостиничными номерами, ресторан, бильярдную, сауну с бассейном, бани, мангальные зоны, спортплощадки.
«Все строения расположены вокруг спортивного стадиона с освещенной лыжероллерной трассой. База ориентирована на здоровый образ жизни, специализируется на проведении спортивных соревнований и сборов, в т. ч. для детей. В зимний период проводятся региональные и Всероссийские лыжные соревнования. Максимальная вместимость 380 человек. Чистейший воздух, живописные виды природы в любое время года способствуют как активному отдыху, так и полному расслаблению в тишине и спокойствии!» — говорится в объявлении.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
Согласно данным Rusprofile, база принадлежит ООО «Детский оздоровительный лагерь „Альпийский“». Организация была зарегистрирована в 2008 году, генеральным директором является Денис Гришков.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 8 млн выставили на продажу животноводческую ферму.