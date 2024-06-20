Огонь не пощадил никого. Омич поджег дом знакомой из-за обиды на ее сожителя

Следствие предполагает, что мужчина, находясь на улице, поджег занавеску в доме своей знакомой, из-за чего начался пожар. Мотивом такого поступка стала месть сожителю женщины за избиение. Во время пожара 39-ленияя омичка скончалась от острого отравления угарным газом, а ее 57-летний сожитель получил серьезные ожоги, но смог выбраться из горящей постройки.