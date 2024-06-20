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Омич предстанет перед судом за поджег дома со смертельным исходом

Огонь не пощадил никого. Омич поджег дом знакомой из-за обиды на ее сожителя

20 июня 2024, 08:41
Фото: УМВД России по Омской области

Омич предстанет перед судом за поджег дома со смертельным исходом

Региональный следком возбудил уголовное дело после поджога дома в СНТ «Кварц 1», выяснилось, что к смертельному происшествию причастен знакомый владельцев постройки.

В Азовском отделении следственного комитета возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В преступлении подозревается 47-летний ранее судимый омич.

Следствие предполагает, что мужчина, находясь на улице, поджег занавеску в доме своей знакомой, из-за чего начался пожар. Мотивом такого поступка стала месть сожителю женщины за избиение. Во время пожара 39-ленияя омичка скончалась от острого отравления угарным газом, а ее 57-летний сожитель получил серьезные ожоги, но смог выбраться из горящей постройки.

Полицейские задержали подозреваемого на автобусной остановке, где он находился со своими приятелями. Мужчина заключен под стражу, расследование дела продолжается.

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