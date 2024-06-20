Огонь не пощадил никого. Омич поджег дом знакомой из-за обиды на ее сожителя

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Азовском отделении следственного комитета возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В преступлении подозревается 47-летний ранее судимый омич.
Следствие предполагает, что мужчина, находясь на улице, поджег занавеску в доме своей знакомой, из-за чего начался пожар. Мотивом такого поступка стала месть сожителю женщины за избиение. Во время пожара 39-ленияя омичка скончалась от острого отравления угарным газом, а ее 57-летний сожитель получил серьезные ожоги, но смог выбраться из горящей постройки.
Полицейские задержали подозреваемого на автобусной остановке, где он находился со своими приятелями. Мужчина заключен под стражу, расследование дела продолжается.