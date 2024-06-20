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Омские депутаты решили запретить большегрузам въезд в город

«Мы хозяева дорог!»: омские депутаты решили запретить большегрузам въезд в город

20 июня 2024, 11:39

Омские депутаты решили запретить большегрузам въезд в город

Выяснилось, что городские власти не могут повлиять на ситуацию.

Один из пунктов повестки сегодняшнего заседания комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры касался движения через город автомобилей-большегрузов. По инициативе депутата Юрия Козловского комитет направил в мэрию запрос, чтобы понять, как это движение регулируется и есть ли возможность закрыть город для такого транспорта на дневное время: ведь тяжелые грузовики разрушают дороги и в ряде случаев создают пробки.

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил депутатам, что ситуация непростая. Большегрузы могут ездить по городу только по специальным разрешениям, которые вносятся в особую электронную базу, но муниципалитеты эти вопросы не регулируют и проверять наличие разрешений не могут. Раньше могла проверять ГИБДД — но ее лишили таких полномочий несколько лет назад, и теперь инспектор может только оштрафовать водителя за игнорирование дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».

— Дополнительно сообщаю, — говорится в письме за подписью врио мэра Евгения Фомина, основные положения которого озвучил Кормилец, — что в администрации города Омска отсутствует спутниковая система навигации города Омска с обозначением автомобильных дорог, на которых запрещено движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств…

Движение большегрузов должна регулировать организация «Ространснадзор», и мэрия Омска с ней взаимодействует, но Кормилец честно признался: как эта структура работает, он не знает.

— Но мы хозяева дорог! — воскликнул, услышав все это, Козловский. — Мы обязаны спрашивать, кто здесь ездит и есть ли у него разрешение!

Директор департамента правового обеспечения мэрии Олег Баланов предложил собравшимся просто принять ситуацию и не спорить.

— Мне почему-то кажется, — рассказал он, — что существующее положение надо принять, как оно есть. Мы со своей стороны делаем все необходимое…

Депутатам эта идея явно не понравилось. Наконец, было решено оставить вопрос в комитете, выбрать какую-то территорию и на ее примере изучить вопрос детально, разобравшись в том, какие все же есть полномочия у конкретных городских структур.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Юрий Козловский#Олег Баланов#Большегрузы
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