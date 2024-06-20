«Мы хозяева дорог!»: омские депутаты решили запретить большегрузам въезд в город

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Один из пунктов повестки сегодняшнего заседания комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры касался движения через город автомобилей-большегрузов. По инициативе депутата Юрия Козловского комитет направил в мэрию запрос, чтобы понять, как это движение регулируется и есть ли возможность закрыть город для такого транспорта на дневное время: ведь тяжелые грузовики разрушают дороги и в ряде случаев создают пробки.
Глава департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил депутатам, что ситуация непростая. Большегрузы могут ездить по городу только по специальным разрешениям, которые вносятся в особую электронную базу, но муниципалитеты эти вопросы не регулируют и проверять наличие разрешений не могут. Раньше могла проверять ГИБДД — но ее лишили таких полномочий несколько лет назад, и теперь инспектор может только оштрафовать водителя за игнорирование дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».
— Дополнительно сообщаю, — говорится в письме за подписью врио мэра Евгения Фомина, основные положения которого озвучил Кормилец, — что в администрации города Омска отсутствует спутниковая система навигации города Омска с обозначением автомобильных дорог, на которых запрещено движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств…
Движение большегрузов должна регулировать организация «Ространснадзор», и мэрия Омска с ней взаимодействует, но Кормилец честно признался: как эта структура работает, он не знает.
— Но мы хозяева дорог! — воскликнул, услышав все это, Козловский. — Мы обязаны спрашивать, кто здесь ездит и есть ли у него разрешение!
Директор департамента правового обеспечения мэрии Олег Баланов предложил собравшимся просто принять ситуацию и не спорить.
— Мне почему-то кажется, — рассказал он, — что существующее положение надо принять, как оно есть. Мы со своей стороны делаем все необходимое…
Депутатам эта идея явно не понравилось. Наконец, было решено оставить вопрос в комитете, выбрать какую-то территорию и на ее примере изучить вопрос детально, разобравшись в том, какие все же есть полномочия у конкретных городских структур.