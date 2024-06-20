«Мы хозяева дорог!»: омские депутаты решили запретить большегрузам въезд в город

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец объяснил депутатам, что ситуация непростая. Большегрузы могут ездить по городу только по специальным разрешениям, которые вносятся в особую электронную базу, но муниципалитеты эти вопросы не регулируют и проверять наличие разрешений не могут. Раньше могла проверять ГИБДД — но ее лишили таких полномочий несколько лет назад, и теперь инспектор может только оштрафовать водителя за игнорирование дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено».