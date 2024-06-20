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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Из-за урагана в Москве погиб еще один человек

20 июня 2024, 14:13
На северо-востоке Москвы из-за сильного порыва строительные леса упали на прохожего. Он погиб.

Инцидент произошел в Басманном районе города, на второй улице Бауманская. Об этом пишет 360.ru.

Сначала появилась информация о пострадавшем, однако позже стало известно, что мужчина скончался.

Конструкции упали на площадку размером примерно в 50 квадратных метров. Также поврежден автомобиль Mazda.

Это уже вторая жертва из-за урагана «Эдгар», который накрыл Москву 20 июня: пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице.

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