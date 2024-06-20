Из-за урагана в Москве погиб еще один человек

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Инцидент произошел в Басманном районе города, на второй улице Бауманская. Об этом пишет 360.ru.
Сначала появилась информация о пострадавшем, однако позже стало известно, что мужчина скончался.
Конструкции упали на площадку размером примерно в 50 квадратных метров. Также поврежден автомобиль Mazda.
Это уже вторая жертва из-за урагана «Эдгар», который накрыл Москву 20 июня: пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице.