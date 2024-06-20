Из-за ремонтных работ в разных частях Омска изменит маршруты общественный транспорт

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сегодня на проспекте Мира будут проходить аварийные ремонтные работы на контактной сети, об этом сообщили в департаменте транспорта омской мэрии. Из-за этого с 22:00 часов 20 июня до 5:00 часов 21 июня вблизи моста им. 60 лет ВЛКСМ будет временно закрыто движение троллейбусов № 2, 4, 7, 16 и 67.
Ремонт будет также проводиться на улице Куйбышева на участке дороги от строения № 26/1 до строения № 27/1, по этой причине с 20:00 часов 21 июня до 6:00 часов 24 июня автобусные маршруты № 59 и 386 будут следовать по улицам Куйбышева, Звездова и Декабристов. Подробнее о схеме на фото: