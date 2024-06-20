Из-за ремонтных работ в разных частях Омска изменит маршруты общественный транспорт

Ремонт будет также проводиться на улице Куйбышева на участке дороги от строения № 26/1 до строения № 27/1, по этой причине с 20:00 часов 21 июня до 6:00 часов 24 июня автобусные маршруты № 59 и 386 будут следовать по улицам Куйбышева, Звездова и Декабристов. Подробнее о схеме на фото: