Из-за Дня молодежи в Омске почти на неделю перекроют дороги. Схемы проезда

Напомним, что концерт на День молодежи в Омске состоится традиционно на Соборной площади. В этом году для омичей на сцене выступят основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери. Как попасть на мероприятие — в материале Города55 по ссылке ниже.