Из-за Дня молодежи в Омске почти на неделю перекроют дороги. Схемы проезда

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что в городе перекроют дороги для празднования Дня молодежи. Движение на некоторых улицах закроют полностью для всех видов транспорта.
Ограничение будет действовать в период с 25 по 30 июня по улицам Ленина, Ивана Алексеева и по Банковскому переулку.
Кроме того, запретят парковку для всех видов транспорта в местах, где омичи будут праздновать День молодежи. Ограничение начнет действовать в 10:00 25 июня. Оно продлится до 15:00 30 июня. Автомобилистам предлагают ездить Ленина, Интернациональной, Герцена, Гагарина.
Напомним, что концерт на День молодежи в Омске состоится традиционно на Соборной площади. В этом году для омичей на сцене выступят основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери. Как попасть на мероприятие — в материале Города55 по ссылке ниже.