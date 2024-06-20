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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

иллюстрация

Из-за Дня молодежи в Омске почти на неделю перекроют дороги. Схемы проезда

20 июня 2024, 07:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске почти на неделю перекроют дороги из-за Дня молодежи

Масштабный праздник состоится уже на следующей неделе, но для его подготовки необходимо закрывать движение на дорогах раньше.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что в городе перекроют дороги для празднования Дня молодежи. Движение на некоторых улицах закроют полностью для всех видов транспорта.

Ограничение будет действовать в период с 25 по 30 июня по улицам Ленина, Ивана Алексеева и по Банковскому переулку.

  • с 10:00 25 июня до 15:00 30 июня: на участке от улицы Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь;
  • с 8:00 28 июня до 15:00 30 июня: на участке от Соборной площади до улицы Красина;
  • с 8:00 29 июня до 15:00 30 июня: на участке от улицы Певцова до Соборной площади, а также на улице Тарской: на участке от улицы Красина до улицы Ленина.
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Кроме того, запретят парковку для всех видов транспорта в местах, где омичи будут праздновать День молодежи. Ограничение начнет действовать в 10:00 25 июня. Оно продлится до 15:00 30 июня. Автомобилистам предлагают ездить Ленина, Интернациональной, Герцена, Гагарина.

Напомним, что концерт на День молодежи в Омске состоится традиционно на Соборной площади. В этом году для омичей на сцене выступят основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери. Как попасть на мероприятие — в материале Города55 по ссылке ниже.

Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Ограничение движения#Россия#Развлечения#Новости#День молодежи
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