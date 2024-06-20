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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

иллюстрация

Хотел сбежать. Оглашен приговор лидеру банды, вымогавшей деньги у омского бизнесмена

20 июня 2024, 09:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске огласили приговор лидеру банды, которая вымогала деньги у бизнесмена

Мужчина оказался родом из другого региона, все указания давал подельникам по телефону.

В Куйбышевском райсуде Омска состоялось заседание по делу 38-летнего жителя Московской области. Он являлся лидером группировки, которая занималась вымогательством и покушалась на уничтожение чужого имущества. С его подельниками пока еще разбираются.

Мужчина скрывался, его задержали в московском аэропорту при попытке улететь в Калининград, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В общей сложности в группировку попали девять омичей и екатеринбуржцев.

Известно, что в конце прошлого лета пять человек приехали к директору омского сельскохозяйственного предприятия. Они угрожали ему уничтожением имущества, применяли насилие, чтобы тот передал им 20 млн рублей.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Уже в начале осени еще три человека из Екатеринбурга приехали в Омск, купили ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива для поджога имущества жертвы. После этого они отправились в Новосибирскую область, чтобы уничтожить дорогостоящую сельскохозяйственную технику, но ее там не оказалось. Преступники хотели поджечь все посевы, но им помешал дождь.

После этого восемь соучастников были заключены под стражу. Лидера группировки искали через допросы задержанных и переписки. Выяснилось, что все указания он давал по телефону.

Ему назначили восемь с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

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