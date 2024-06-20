Хотел сбежать. Оглашен приговор лидеру банды, вымогавшей деньги у омского бизнесмена

Уже в начале осени еще три человека из Екатеринбурга приехали в Омск, купили ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива для поджога имущества жертвы. После этого они отправились в Новосибирскую область, чтобы уничтожить дорогостоящую сельскохозяйственную технику, но ее там не оказалось. Преступники хотели поджечь все посевы, но им помешал дождь.