Эксперты ОМС рассказали, как избежать острого коронарного синдрома

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:44
О том, что такое острый коронарный синдром, когда нужно обращаться к врачам и какая медицинская помощь полагается заболевшим, рассказали эксперты системы ОМС, пишет aif.ru.
Острый коронарный синдром (ОКС) — группа симптомов, которые позволяют заподозрить острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. Это предварительный диагноз, который ставят в первые часы заболевания.
ОКС говорит о поражении коронарных артерий сердца. При возникновении ОКС пациент обычно нуждается в консультации кардиолога и медицинской помощи, целью которой является восстановление проходимости коронарных артерий. Речь в первую очередь идет о коронарографии.
Эксперты напоминают: временное улучшение при подобных признаках не говорит об излечении, а отказ от дальнейшего обследования и лечения может стать фатальным.
Тревожными симптомами являются появившийся за грудиной дискомфорт — чувство сжатия, давления, боли или тяжести. Возможна иррадиация боли в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота. Одновременно с этим могут появиться потливость, тошнота, боль в животе, одышка или даже потеря сознания.
При появлении этих симптомов медики призывают сразу же вызывать скорую помощь. Если скорой удалось купировать приступ болей, пациенту тем не менее следует записаться на амбулаторный приём к терапевту и кардиологу. Если медики диагностировали патологию, пациенту показана обязательная госпитализация.
Все методы обследования и лечения коронарных артерий доступны в рамках базовой программы ОМС. Таким образом, пациент может рассчитывать на их бесплатное получение на всей территории РФ по полису, рассказал советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
Сегодня во всех регионах страны запущена «Сосудистая программа», в рамках которой осуществляется реализация эффективного алгоритма оказания медицинской помощи при ОКС.
Тем, кто столкнулся с затруднениями в получении медицинской помощи, эксперты предлагают обращаться за поддержкой в страховую медицинскую организацию. Ее название написано на полисе ОМС. Там же можно найти необходимые контактные данные, которые также можно уточнить на сайте страховой компании. Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением, чтобы решить проблему.