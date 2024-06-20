Эксперты ОМС рассказали, как избежать острого коронарного синдрома

Тем, кто столкнулся с затруднениями в получении медицинской помощи, эксперты предлагают обращаться за поддержкой в страховую медицинскую организацию. Ее название написано на полисе ОМС. Там же можно найти необходимые контактные данные, которые также можно уточнить на сайте страховой компании. Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением, чтобы решить проблему.