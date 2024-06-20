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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Депутаты Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте

Депутаты Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте

20 июня 2024, 10:07
Инициатива связана с постоянным ростом экономически обоснованных тарифов.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры, которое прошло сегодня, 20 июня, зашла речь о стоимости проезда в муниципальном транспорте. В последний раз билеты дорожали 1 января 2019 года, и за прошедшие с того времени 5 с половиной лет затраты перевозчиков существенно выросли, что подтверждается ростом экономически обоснованных тарифов. Поэтому появилась инициатива: поднять цену проезда.

Глава департамента транспорта городской администрации Вадим Кормилец рассказал депутатам, что в других российских городах-миллионниках (Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Красноярске и т. д.) проезд дорожает регулярно, а в Казани и Перми очередное повышение стоимости произошло в текущем году. В среднем в 14 крупнейших городах страны проезд стоит 35 рублей за наличные и 33 рубля по банковской карте. Омск с его 30 и 25 рублями соответственно занимает в этом рейтинге предпоследнюю позицию.

— Экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров, утверждаемые РЭК, растут ежегодно вместе с ценами на топливо, горюче-смазочные материалы, запасные части, шины, услуги, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, обязательное страхование пассажиров, — объяснил Кормилец.

В частности, метан за последние 5 лет подорожал на 53%, тяговая электроэнергия — на 33%, дизельное топливо на 32%, газовое моторное топливо — на 9%. Стоимость лизинга выросла на 79%, а заработная плата сотрудников — на 75%. Учитывая все это, администрация Омска предложила повысить стоимость проезда до 35 рублей банковской картой и до 40 рублей наличными.

Депутаты единогласно поддержали это предложение. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета, которое состоится 26 июня.

Стоит отметить, что уже с начала этой недели пассажиры омского муниципального транспорта могут оплачивать проезд со скидкой 8 рублей, если они рассчитываются через систему быстрых платежей. Специальные NFC-таблички с QR-кодами уже установлены в трамваях и троллейбусах, в ближайшие дни они появятся и в автобусах. Смартфон с функцией NFC можно приложить непосредственно к табличке, либо можно считать QR-код камерой телефона. Для считывания кода подойдет любое приложение по распознаванию или мобильное приложение СБПэй, к которому привязан банковский счет.

Скидка будет действовать до конца сентября.

Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Стоимость проезда#Горсовет#Вадим Кормилец#Дептранс
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