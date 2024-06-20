Депутаты Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте

Стоит отметить, что уже с начала этой недели пассажиры омского муниципального транспорта могут оплачивать проезд со скидкой 8 рублей, если они рассчитываются через систему быстрых платежей. Специальные NFC-таблички с QR-кодами уже установлены в трамваях и троллейбусах, в ближайшие дни они появятся и в автобусах. Смартфон с функцией NFC можно приложить непосредственно к табличке, либо можно считать QR-код камерой телефона. Для считывания кода подойдет любое приложение по распознаванию или мобильное приложение СБПэй, к которому привязан банковский счет.