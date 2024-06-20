Депутат Госдумы предложил запретить рекламу энергетиков

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Сергей Колунов, член Государственного Законодательного Органа, высказал идею о запрете промоушена энергетических напитков в Российской Федерации. Цель этой инициативы — защитить подростков от негативного воздействия данных напитков. Об этом парламентарий рассказал журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Недавно в Государственной Думе был одобрен законопроект, запрещающий продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. После вступления закона в силу продавцы будут обязаны требовать документы при покупке энергетических напитков. Новые правила должны начать работать с 1 сентября 2024 года.
Колунов полагает, что простого ограничения продажи для детей и подростков мало, поэтому следует внести изменения в законодательство по рекламе, чтобы информация об энергетиках не выводилась на публичные площадки.