Бюджет Омска увеличится еще на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Сегодня, 20 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Центральным пунктом повестки стало предложение мэрии об изменении бюджета на 2024 год.
В общей сложности доходы и расходы муниципалитета должны увеличиться на 2,5 млрд рублей. Большая часть этих денег — целевые субсидии из вышестоящих бюджетов, но зафиксировано и увеличение собственных доходов города на 194 млн рублей.
— Субсидии на содержание дорог общего пользования составят 300 млн рублей, — уточнил глава комитета Сергей Грушичев, — более 700 миллионов пойдут на инфраструктурные проекты в сфере образования — на строительство зданий. Это тоже колоссальные цифры…
Депутаты одобрили изменение бюджета, но окончательное решение будет принято только на пленарном заседании. После этого общие доходы муниципалитета должны вырасти до 43 млрд рублей, а расходы — до 45,2 млрд.