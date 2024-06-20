gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Омским депутатам предложили увеличить бюджет города на 2,5 млрд рублей

Бюджет Омска увеличится еще на 2,5 млрд рублей

20 июня 2024, 06:17
Фото: gorod55.ru

Омским депутатам предложили увеличить бюджет города на 2,5 млрд рублей

В Горсовете уже предварительно одобрили дополнения к главному финансовому документу.

Сегодня, 20 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Центральным пунктом повестки стало предложение мэрии об изменении бюджета на 2024 год.

В общей сложности доходы и расходы муниципалитета должны увеличиться на 2,5 млрд рублей. Большая часть этих денег — целевые субсидии из вышестоящих бюджетов, но зафиксировано и увеличение собственных доходов города на 194 млн рублей.

— Субсидии на содержание дорог общего пользования составят 300 млн рублей, — уточнил глава комитета Сергей Грушичев, — более 700 миллионов пойдут на инфраструктурные проекты в сфере образования — на строительство зданий. Это тоже колоссальные цифры…

Депутаты одобрили изменение бюджета, но окончательное решение будет принято только на пленарном заседании. После этого общие доходы муниципалитета должны вырасти до 43 млрд рублей, а расходы — до 45,2 млрд.

#Николай Эйхвальд#Омск#Бюджет#Новости#Горсовет#Сергей Грушичев
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен
Сегодня, 05:56
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03