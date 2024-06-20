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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Омске увеличили штрафы для безбилетников

Будут платить в три раза больше. В Омске увеличили штрафы для «зайцев»

20 июня 2024, 12:51
Фото: 1MI

В Омске увеличили штрафы для безбилетников

Депутаты Заксобрания утвердили новые штраф для безбилетников, теперь за проезд в общественном транспорте «зайцем» придется платить от 1500 до 2000 рублей.

Депутаты омского Заксобрания приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях и утвердили новую величину штрафов для безбилетников.

Теперь за проезд в общественном транспорте «зайцем» придется заплатить 1500, если нарушение зафиксировано впервые, и 2000, если ранее уже совершалось. Напомним, что сейчас штрафы для безбилетников почти в три раза меньше: за первое нарушение взимается 300 рублей, за повторное — 700.

Отметим, что изначально предлагалось поднять сумму до 3000 и 4000 рублей соответственно, но этому помешала прокуратура. По мнению правоохранителей, такой размер штрафов был бы слишком высоким.

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#Анастасия Баянова#Транспорт#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Штрафы#Автобус#Штраф#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Автобусы Омска
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