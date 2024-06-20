Будут платить в три раза больше. В Омске увеличили штрафы для «зайцев»

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Депутаты омского Заксобрания приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях и утвердили новую величину штрафов для безбилетников.
Теперь за проезд в общественном транспорте «зайцем» придется заплатить 1500, если нарушение зафиксировано впервые, и 2000, если ранее уже совершалось. Напомним, что сейчас штрафы для безбилетников почти в три раза меньше: за первое нарушение взимается 300 рублей, за повторное — 700.
Отметим, что изначально предлагалось поднять сумму до 3000 и 4000 рублей соответственно, но этому помешала прокуратура. По мнению правоохранителей, такой размер штрафов был бы слишком высоким.