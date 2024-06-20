Будут платить в три раза больше. В Омске увеличили штрафы для «зайцев»

Теперь за проезд в общественном транспорте «зайцем» придется заплатить 1500, если нарушение зафиксировано впервые, и 2000, если ранее уже совершалось. Напомним, что сейчас штрафы для безбилетников почти в три раза меньше: за первое нарушение взимается 300 рублей, за повторное — 700.