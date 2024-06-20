Будет проверка. Омич на мерседесе подрезал автомобиль и угрожал водителю пистолетом

Сегодня днем на проспекте Королева в Советском округе Омска произошел неприятный инцидент. Водитель мерседеса подрезал впереди ехавший автомобиль и стал угрожать его водителю пистолетом. Запись с видеорегистратора второй машины появилась в паблике «Аварийный Омск».