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Будет проверка. Омич на мерседесе подрезал автомобиль и угрожал водителю пистолетом

20 июня 2024, 11:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич на мерседесе угрожал пистолетом водителю автомобиля, который подрезал

Омские полицейские начали проверку по факту инцидента, который произошел сегодня на проспекте Королева. Водитель мерседеса подрезал автомобиль и начал угрожать его водителю пистолетом.

Сегодня днем на проспекте Королева в Советском округе Омска произошел неприятный инцидент. Водитель мерседеса подрезал впереди ехавший автомобиль и стал угрожать его водителю пистолетом. Запись с видеорегистратора второй машины появилась в паблике «Аварийный Омск».

«Проспект Королева. 90-е вернулись в Омск? Или на мерседесе больше не чего показывать?» — написал автор поста.

На ситуацию отреагировали в региональном УМВД. Правоохранители сообщили, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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