Будет проверка. Омич на мерседесе подрезал автомобиль и угрожал водителю пистолетом

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сегодня днем на проспекте Королева в Советском округе Омска произошел неприятный инцидент. Водитель мерседеса подрезал впереди ехавший автомобиль и стал угрожать его водителю пистолетом. Запись с видеорегистратора второй машины появилась в паблике «Аварийный Омск».
«Проспект Королева. 90-е вернулись в Омск? Или на мерседесе больше не чего показывать?» — написал автор поста.
На ситуацию отреагировали в региональном УМВД. Правоохранители сообщили, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка.