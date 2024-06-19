Встретят врачи: риски для здоровья россиян, отдыхающих в Краснодарском крае

В народе уже знают, что в Адлере, Лоо, Сочи и Анапе вполне возможно заразиться ротавирусом, поплавав в море. Это может случиться во второй половине лета или начале осени. Неважно, готовите ли вы сами или обрабатываете ли регулярно руки антисептиком. Достаточно просто искупаться в море. Как пишут «Новые Известия», особенно опасно купаться на черноморском побережье Кубани после сильных ливней.