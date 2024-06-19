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Updated Сегодня, 08:03

иллюстрация

Встретят врачи: риски для здоровья россиян, отдыхающих в Краснодарском крае

19 июня 2024, 08:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Озвучены риски для здоровья россиян, отдыхающих в Краснодарском крае

Россиян встревожили новости об отравлении в Москве, где 150 людям стало плохо после фасоли из доставки готовых блюд. Там обнаружили ботулотоксины. Но стоит опасаться не только этого. Началась пора отпусков, многие едут в Краснодарский край. Стоит знать, какой риск представляет там отдых.

Именно там фиксируется 88% происшествий, после которых туристам требуется медицинская помощь. К соответствующим выводам приходят в страховой компании ВСК. На отдыхе многие пациенты жалуются на проблемы с ЖКТ и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты и т. д.).

В народе уже знают, что в Адлере, Лоо, Сочи и Анапе вполне возможно заразиться ротавирусом, поплавав в море. Это может случиться во второй половине лета или начале осени. Неважно, готовите ли вы сами или обрабатываете ли регулярно руки антисептиком. Достаточно просто искупаться в море. Как пишут «Новые Известия», особенно опасно купаться на черноморском побережье Кубани после сильных ливней.

Те, кто там побывал в июле–августе, отмечают, что ротавирусом болеют целыми семьями. Не помогают ни собственноручное приготовление еды, ни обработка рук антисептиком. Достаточно просто искупаться в море.

«Учитывая, что и в обычное время есть нарушения по хранению мусора и безинфекционному режиму мусорных площадок, где преобладают грызуны и насекомые, которые могут переносить инфекции, риски есть. Зайдя в воду, можно подцепить кожную инфекцию, особенно если есть ранка на ноге или руке. Тот же гепатит может какое-то время находиться в водоеме в благоприятной среде», — предупредил глава департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов объяснил, что вирусы могут сохраняться в окружающей среде и вместе со сточными водами попадать в колодцы, водопроводы. Из протекающих канализаций или плохо работающих очистных сооружений — в море.

«Черное море малосоленое, содержания йода и соли в его воде недостаточно, чтобы уничтожить вирус. Если такая вода попадает в рот или нос, то можно заразиться», — отметил специалист.

Само по себе море не является источником опасности.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Россия#Отпуск#Новости#Море
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