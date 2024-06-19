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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:01

иллюстрация

Вернутся из отставки. В Омской области назначат восемь мировых судей

19 июня 2024, 05:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области собрались вернуть к работе сразу четырех судей

20 июня в 10 утра состоится заседание Законодательного Собрания, на котором депутаты будут утверждать кандидатов на должность мировых судей. В частности, планируется вернуть в судебную систему четырех судей в отставке.

В среду, 20 июня, в 10 часов утра пройдет заседание Законодательного Собрания. Согласно материалам, подготовленным к пленарному заседанию, депутаты будут утверждать кандидатов на должность мировых судей.

В список вошли:

  • Виктор Рийбе — претендует на должность мирового судьи участка № 52 Кировского судебного района;
  • Татьяна Чурсина — претендует на должность мирового судьи участка № 34 Усть-Ишимского судебного района;
  • Руслан Вагапов — претендует на должность мирового судьи участка № 49 Кировского судебного района;
  • Наталья Зуева — претендует на должность мирового судьи участка № 61 Ленинского судебного района.

Кроме того, в судебную систему планируют вернуть четырех судей в отставке:

  • Наталью Ерофееву — в качестве мирового судьи участка № 97 в Центральном судебном районе;
  • Татьяну Рубе — в качестве мирового судьи участка № 84 в Советском судебном районе;
  • Галину Шарушинскую — в качестве мирового судьи участка №14 в Муромцевском судебном районе;
  • Инну Шушпан — в качестве мирового судьи участка № 43 в Кировском судебном районе.

Напомним, что ранее мировым судьей судебного участка № 9 Кормиловского судебного района была назначена Юлия Чеховская. Ее трехлетний срок полномочий начался с торжественной церемонии, где она произнесла слова присяги и получила служебное удостоверение. По традиции председатель Заксобрания вручил ей мантию — символ судебной власти.

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