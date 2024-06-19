Вернутся из отставки. В Омской области назначат восемь мировых судей

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В среду, 20 июня, в 10 часов утра пройдет заседание Законодательного Собрания. Согласно материалам, подготовленным к пленарному заседанию, депутаты будут утверждать кандидатов на должность мировых судей.
В список вошли:
Кроме того, в судебную систему планируют вернуть четырех судей в отставке:
Напомним, что ранее мировым судьей судебного участка № 9 Кормиловского судебного района была назначена Юлия Чеховская. Ее трехлетний срок полномочий начался с торжественной церемонии, где она произнесла слова присяги и получила служебное удостоверение. По традиции председатель Заксобрания вручил ей мантию — символ судебной власти.