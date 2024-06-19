Вернутся из отставки. В Омской области назначат восемь мировых судей

Напомним, что ранее мировым судьей судебного участка № 9 Кормиловского судебного района была назначена Юлия Чеховская. Ее трехлетний срок полномочий начался с торжественной церемонии, где она произнесла слова присяги и получила служебное удостоверение. По традиции председатель Заксобрания вручил ей мантию — символ судебной власти.