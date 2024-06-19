ВЭФ-2024 сфокусируется на развитии Дальнего Востока и Арктики

Издание newsnn.ru отмечает, что советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков назвал Восточный экономический форум площадкой, на которой проходит обсуждение тем всестороннего развития не только Дальнего Востока и Российской Арктики, но и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В этом форуме принимают участие представители органов власти, предприниматели и эксперты, которые уделят внимание таким важным темам, как народосбережение, повышение качества и уровня жизни и модернизация инфраструктуры. Предметом обсуждения станет укрепление международного взаимодействия в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.