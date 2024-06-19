ВЭФ-2024 сфокусируется на развитии Дальнего Востока и Арктики

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.
Издание newsnn.ru отмечает, что советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков назвал Восточный экономический форум площадкой, на которой проходит обсуждение тем всестороннего развития не только Дальнего Востока и Российской Арктики, но и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В этом форуме принимают участие представители органов власти, предприниматели и эксперты, которые уделят внимание таким важным темам, как народосбережение, повышение качества и уровня жизни и модернизация инфраструктуры. Предметом обсуждения станет укрепление международного взаимодействия в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.
Место проведения Восточного экономического форума в 2024 году — площадка кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером мероприятия.
Деловую программу форума дополнят спортивная программа и фестиваль «Владивостокские сезоны». По традиции в рамках ВЭФ пройдет выставка «Улицы Дальнего Востока», которая познакомит гостей с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В первый день ВЭФ состоится II Международный форум «День сокола».
Отмечается, что мероприятия, организованные Фондом Росконгресс, ежегодно собирают участников из 209 государств и территорий, свыше 15 тысяч представителей средств массовой информации. В аналитической и экспертной работе взаимодействуют свыше 5000 экспертов как из Российской Федерации и из-за рубежа.