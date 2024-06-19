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Организаторы пребывания белгородских школьников в Омском районе получили награды

В Омском районе наградили организаторов учебы и досуга для детей из Белгорода

19 июня 2024, 06:11
Фото: Пресс-служба Администрации Омского муниципального района

Организаторы пребывания белгородских школьников в Омском районе получили награды

На заседании депутатов Омского района состоялось награждение участников программы поддержки школьников из приграничных районов Белгородской области.

Дети Белгородской области прибыли в Омск в конце апреля и с того момента, по поручению главы региона, Виталия Хоценко, школьникам оказывалась вся необходимая поддержка — детей зачислили в Новотроицкую школу, выдали учебники, а также обеспечили горячим питанием, трансфером и даже досуговой программой.

Но 25 мая для многих из них прозвенел «последний звонок»: 9 лет обучения завершились торжественной линейкой, на которой детей поздравил и глава Омского района, Геннадий Долматов. Ну, а после линейки на территории Новотроицкой школы появилась «Аллея дружбы» — как знак дружбы между омскими и белгородскими школьниками, ведь многие из них обрели здесь новых друзей.

За многими из этих важных для детей событий стояли люди и организации, чей вклад был отмечен на минувшем заседании депутатов Совета Омского района благодарственными письмами губернатора Омской области. К слову, их получили:

  • Глава района Геннадий Долматов;
  • Председатель районного Комитета по образованию Светлана Ролдугина;
  • Директор Новотроицкой средней общеобразовательной школы Ирина Коробова и педагогический коллектив учебного заведения;
  • Предприниматель Сергей Бакулин.

Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении финансирования образования в районе — в 2023 году муниципалитет смог привлечь дополнительные 150 миллионов рублей.

В администрации Омского района рассказали о росте зарплат работников образования
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#Илья Скобин#Общество#Образование#Омск#Школа#Дети#Финансирование#Губернатор#Программа#Новости#Поддержка#Белгород#Событие#Учеба#Педагоги#Награждение#Досуг
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