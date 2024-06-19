В Омском районе наградили организаторов учебы и досуга для детей из Белгорода

Но 25 мая для многих из них прозвенел «последний звонок»: 9 лет обучения завершились торжественной линейкой, на которой детей поздравил и глава Омского района, Геннадий Долматов. Ну, а после линейки на территории Новотроицкой школы появилась «Аллея дружбы» — как знак дружбы между омскими и белгородскими школьниками, ведь многие из них обрели здесь новых друзей.