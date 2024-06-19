В Омске появится «Солнечный скверик»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры много внимания было уделено городской топонимике. В частности, заместитель главы Центрального округа Сергей Гнатюк предложил дать название скверу у одного из многоквартирных домов на 2-й Совхозной.
По словам чиновника, местный КТОС выступил с инициативой назвать сквер «Солнечным сквериком».
— Это название исторически уже закрепилось, — уточнил Гнатюк, — предлагается закрепить его юридически.
Депутаты не стали возражать. Они единогласно одобрили инициативу, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.