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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Омске одобрили название «Солнечного скверика»

В Омске появится «Солнечный скверик»

19 июня 2024, 10:29
Фото: 1MI

В Омске одобрили название «Солнечного скверика»

В администрации говорят о юридическом закреплении уже устоявшегося названия.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры много внимания было уделено городской топонимике. В частности, заместитель главы Центрального округа Сергей Гнатюк предложил дать название скверу у одного из многоквартирных домов на 2-й Совхозной.

По словам чиновника, местный КТОС выступил с инициативой назвать сквер «Солнечным сквериком».

— Это название исторически уже закрепилось, — уточнил Гнатюк, — предлагается закрепить его юридически.

Депутаты не стали возражать. Они единогласно одобрили инициативу, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Сквер у омского «Либеров-центра» получил название
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Названия скверов
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