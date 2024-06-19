В Омске появится «Солнечный скверик»

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры много внимания было уделено городской топонимике. В частности, заместитель главы Центрального округа Сергей Гнатюк предложил дать название скверу у одного из многоквартирных домов на 2-й Совхозной.