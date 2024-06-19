В Омске переименуют «Межрайбазу»

Депутаты Омского городского Совета на очередном заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры обсудили новое название для двух остановок общественного транспорта в Старом Кировске. Сейчас эти остановки называются «Межрайбаза», но по словам докладчика, главы Кировского округа Алексея Наседкина, название давно устарело.