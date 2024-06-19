В Омске переименуют «Межрайбазу»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Депутаты Омского городского Совета на очередном заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры обсудили новое название для двух остановок общественного транспорта в Старом Кировске. Сейчас эти остановки называются «Межрайбаза», но по словам докладчика, главы Кировского округа Алексея Наседкина, название давно устарело.
— Оптовая база прекратила существование в 90-х, — уточнил Наседкин. — Поступило предложение от жителей переименовать остановки в честь близлежащих улиц — «1-я Казахстанская» и «2-я Казахстанская».
Депутаты возражать не стали. окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета, которое состоится через неделю.