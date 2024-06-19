gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Омским депутатам предложили переименовать «Межрайбазу»

В Омске переименуют «Межрайбазу»

19 июня 2024, 11:16
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили переименовать «Межрайбазу»

Оптовой базы, в честь которой остановка названа сейчас, нет с прошлого века.

Депутаты Омского городского Совета на очередном заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры обсудили новое название для двух остановок общественного транспорта в Старом Кировске. Сейчас эти остановки называются «Межрайбаза», но по словам докладчика, главы Кировского округа Алексея Наседкина, название давно устарело.

— Оптовая база прекратила существование в 90-х, — уточнил Наседкин. — Поступило предложение от жителей переименовать остановки в честь близлежащих улиц — «1-я Казахстанская» и «2-я Казахстанская».

Депутаты возражать не стали. окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета, которое состоится через неделю.

На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Автобусные остановки#Новости#Алексей Наседкин
Подпишитесь
«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне
Сегодня, 06:28
Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»
Сегодня, 03:39
Омский застройщик Некипелов за 156 миллионов приобрел старинные здания в Калининграде
Сегодня, 04:55
Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара
Сегодня, 10:31
Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей
Сегодня, 09:37
Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой
Сегодня, 03:42