В далекой галактике проснулась массивная черная дыра. Что это означает

Тем временем SDSS1335+0728 становится все ярче, процесс развивается по сей день. На протяжении уже четырех лет ученые замечают, как увеличивается мощность ее свечения. Более того, изменения, обнаруженные в этой галактике, расположенной на расстоянии 300 миллионов световых лет в созвездии Девы, не похожи ни на что, наблюдавшееся ранее, что указывает астрономам на то, что должно быть другое объяснение. Выходит, что галактическое ядро достаточно сильно за счет питания массивной черной дыры.