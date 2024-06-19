В далекой галактике проснулась массивная черная дыра. Что это означает

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Ученые заметили изменения еще в 2019 году. Ничем не примечательная галактика SDSS1335+0728 в декабре стала изучать значительно больше света. Чтобы понять, что в ней происходит, астрономы использовали телескоп европейской южной обсерватории (VLT ESO).
В журнале Astronomy & Astrophysicals был опубликован вывод: в ядре галактики внезапно пробудилась массивная черная дыра.
Ученые стали задаваться вопросом, что на это повлияло. Блеск галактики может неожиданно измениться, когда происходят вспышки сверхновых, но на подобную реакцию требуется всего несколько десятков или сотен дней.
Тем временем SDSS1335+0728 становится все ярче, процесс развивается по сей день. На протяжении уже четырех лет ученые замечают, как увеличивается мощность ее свечения. Более того, изменения, обнаруженные в этой галактике, расположенной на расстоянии 300 миллионов световых лет в созвездии Девы, не похожи ни на что, наблюдавшееся ранее, что указывает астрономам на то, что должно быть другое объяснение. Выходит, что галактическое ядро достаточно сильно за счет питания массивной черной дыры.
Последние исследования говорят о том, что галактика SDSS1335+0728 стала излучать гораздо больше света в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах. Из нее также идут рентгеновские лучи с февраля этого года.
Сотрудник Института астрофизики тысячелетия (MAS) в Чили Санчес Саес отмечает, что это беспрецедентное явление. Конечно, массивные черные дыры, которые в больше сто тыс раз превышают массу Солнца, не являются редкостью в большинстве галактик, включая Млечный Путь. В описываемом же случае черная дыра стала пробуждаться за счет газа, который находился в ее окрестностях. Это поражает ученых, поскольку прежде такого не происходило — пробуждение черной дыры можно наблюдать в реальном времени. Обычно неактивные галактики становились активными через несколько лет.
«Это то, что может случиться и с черной дырой Sgr A*, расположенной в центре нашей галактики. Но неизвестно насколько вероятно, что это произойдет», — подмечает сотрудник института астрономии и астрофизики Кавли при Пекинском университете Клаудио Риччи
Астрономы говорят, что изменения в далекой галактике могут помочь специалистам лучше понять, как образуются и развиваются черные дыры.