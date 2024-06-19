Ученые прокомментировали вероятность уничтожения планеты одним ядерным взрывом

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Оппенгеймер утверждает, что вероятность такого исхода близка к нулю, но Гровса такой ответ не устраивает. Он считает, что риски должны быть нулевыми, передает newkhakasiya.online.
Американские ученые Тара Дрозденко и Стивен Бигальски проанализировали возможность уничтожения Земли в результате взрыва одной атомной бомбы.
По мнению Бигальски, Гровс опасался, что термоядерный синтез водорода в атмосфере, вызванный теплом взрыва, может привести к катастрофической цепной реакции, угрожающей уничтожить планету. Бигальски считает, что это невозможно. В качестве факторов, препятствующих этому, эксперт называет плотность атомов и энергетический баланс.
Тара Дрозденко упомянула, что мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составила 15 килотонн, что равно 15 тысячам тонн тротила. Взрыв уничтожил 63% зданий и унес жизни 70 тысяч человек. Мощность бомбы, сброшенной на Нагасаки, была 20 килотонн.
Ядерное оружие Соединенных Штатов сегодня превосходит по мощности эти бомбы примерно в 15–20 раз. Самым мощным испытанным атомным оружием является «Царь-бомба», созданная в СССР. Ее мощность составляла 50 мегатонн, что эквивалентно 50 миллионам тонн тротила.
Эксперт отметила, что вместо одной бомбы с максимальной мощностью целесообразнее изготовить несколько других, но менее мощных.
Что касается возможности создать атомную бомбу, которая могла бы уничтожить всю жизнь на Земле, ученые не дают точного ответа.