Ученые прокомментировали вероятность уничтожения планеты одним ядерным взрывом

По мнению Бигальски, Гровс опасался, что термоядерный синтез водорода в атмосфере, вызванный теплом взрыва, может привести к катастрофической цепной реакции, угрожающей уничтожить планету. Бигальски считает, что это невозможно. В качестве факторов, препятствующих этому, эксперт называет плотность атомов и энергетический баланс.