gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

У «Феникса» истек срок разрешения на строительство крематория в Омске

У строителя омского крематория истек срок разрешения

19 июня 2024, 08:23
Фото: 1MI

У «Феникса» истек срок разрешения на строительство крематория в Омске

По словам главы депарха, есть еще один желающий, но его намерения пока недостаточно четкие.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского городского Совета речь шла в том числе о похоронном деле (его традиционно относят к ЖКХ). Врио главы департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова, отвечая на наводящие вопросы депутатов, рассказала о перспективах омского крематория.

Город55 писал о том, что компания «Феникс» намеревалась построить крематорий на 3-й Казахстанской (это в Старом Кировске, рядом с Западным кладбищем). Фролова рассказала, что дело у этой фирмы не продвинулось. Договор аренды земли действителен до ноября 2024 года, а вот разрешение на строительство было актуально только до августа 2023 года.

— Мы отказали в продлении разрешения, — уточнила чиновница. — За новым разрешением никто не обращался…

Месяц назад, по словам Фроловой, в депарх приходили некие «заинтересованные лица», изъявившие желание начать строительство в рамках этого самого проекта. Их отправили в «Феникс» «договариваться», продолжения эта история пока не получила.

Напомним: разные проекты, связанные со строительством в Омске крематория, появляются достаточно регулярно. Так, омский бизнесмен Артем Николаев собирался построить такой объект в Морозовке, московская компания «Помощь» — в Надеждинском сельском поселении. Известный омский предприниматель Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове, причем рассказал Городу55, что реализовать такую же идею в Омске не смог из-за проблем с выделением земельного участка.

В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Крематорий#Горсовет#Депарх#Татьяна Фролова
Подпишитесь
«Речь идет о миллиардах!»: омские депутаты выслушали отчет об отопительном сезоне
Сегодня, 06:28
Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»
Сегодня, 03:39
Омский застройщик Некипелов за 156 миллионов приобрел старинные здания в Калининграде
Сегодня, 04:55
Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара
Сегодня, 10:31
Экс-директора омского цирка обвиняют в присвоении и растрате 4,5 млн рублей
Сегодня, 09:37
Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой
Сегодня, 03:42