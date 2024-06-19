У строителя омского крематория истек срок разрешения

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
На сегодняшнем заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского городского Совета речь шла в том числе о похоронном деле (его традиционно относят к ЖКХ). Врио главы департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова, отвечая на наводящие вопросы депутатов, рассказала о перспективах омского крематория.
Город55 писал о том, что компания «Феникс» намеревалась построить крематорий на 3-й Казахстанской (это в Старом Кировске, рядом с Западным кладбищем). Фролова рассказала, что дело у этой фирмы не продвинулось. Договор аренды земли действителен до ноября 2024 года, а вот разрешение на строительство было актуально только до августа 2023 года.
— Мы отказали в продлении разрешения, — уточнила чиновница. — За новым разрешением никто не обращался…
Месяц назад, по словам Фроловой, в депарх приходили некие «заинтересованные лица», изъявившие желание начать строительство в рамках этого самого проекта. Их отправили в «Феникс» «договариваться», продолжения эта история пока не получила.
Напомним: разные проекты, связанные со строительством в Омске крематория, появляются достаточно регулярно. Так, омский бизнесмен Артем Николаев собирался построить такой объект в Морозовке, московская компания «Помощь» — в Надеждинском сельском поселении. Известный омский предприниматель Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове, причем рассказал Городу55, что реализовать такую же идею в Омске не смог из-за проблем с выделением земельного участка.