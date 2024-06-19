У строителя омского крематория истек срок разрешения

Город55 писал о том, что компания «Феникс» намеревалась построить крематорий на 3-й Казахстанской (это в Старом Кировске, рядом с Западным кладбищем). Фролова рассказала, что дело у этой фирмы не продвинулось. Договор аренды земли действителен до ноября 2024 года, а вот разрешение на строительство было актуально только до августа 2023 года.