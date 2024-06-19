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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Омский водоканал проверил состояние канализации в домах на улице Пригородной

Сотрудники омского водоканала провели обследование канализации в домах на Пригородной

19 июня 2024, 13:34
Фото: Росводоканал Омск

Омский водоканал проверил состояние канализации в домах на улице Пригородной

Сотрудники омского водоканала и представители администрации Советского округа встретились с жителями домов на улице Пригородной и осмотрели содержимое канализационного колодца.

Сотрудники омского водоканала и представители администрации Советского округа провели встречу с жителями домов на улице Пригородной, которые столкнулись с проблемой водоотведения.

Специалисты осмотрели канализационный колодец и достали из него мусор, который мешает работе насосной станции. Засорение создают нерастворимые отходы, например, влажные салфетки. Попадая в канализационные сети, они забивают оборудование и выводят его из строя.

Также сотрудники водоканала и администрации осмотрели подвалы домов, которые в начале года страдали от подтоплений. В подвале строения №23 необходимо сделать герметичную внутридомовую систему, чтобы исключить затопление, для решения вопроса проведут техническое совещание. В подвале дома №27 обнаружили, что ливневые стоки попадают в хозяйственно-бытовую канализацию, а это грубое нарушение.

Ранее Город55 писал о результатах экспертизы, которая была проведена в домах на улице Пригородной. Она показала, что трещины в подъездах появились именно из-за затопления подвалов, на цокольном этаже они возникли из-за недостаточной жесткости диафрагм.

Есть угроза жизни. В доме на Пригородной, покрывшемся трещинами, провели экспертизу
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Новости#Многоэтажка#Опасность#Подвал#Затопления#Затопление#Многоэтажный дом#Опасное жилье#Омский водоканал#Затопление подвала
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