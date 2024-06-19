Сотрудники омского водоканала провели обследование канализации в домах на Пригородной

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Сотрудники омского водоканала и представители администрации Советского округа провели встречу с жителями домов на улице Пригородной, которые столкнулись с проблемой водоотведения.
Специалисты осмотрели канализационный колодец и достали из него мусор, который мешает работе насосной станции. Засорение создают нерастворимые отходы, например, влажные салфетки. Попадая в канализационные сети, они забивают оборудование и выводят его из строя.
Также сотрудники водоканала и администрации осмотрели подвалы домов, которые в начале года страдали от подтоплений. В подвале строения №23 необходимо сделать герметичную внутридомовую систему, чтобы исключить затопление, для решения вопроса проведут техническое совещание. В подвале дома №27 обнаружили, что ливневые стоки попадают в хозяйственно-бытовую канализацию, а это грубое нарушение.
Ранее Город55 писал о результатах экспертизы, которая была проведена в домах на улице Пригородной. Она показала, что трещины в подъездах появились именно из-за затопления подвалов, на цокольном этаже они возникли из-за недостаточной жесткости диафрагм.