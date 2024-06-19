Сотрудники омского водоканала провели обследование канализации в домах на Пригородной

Также сотрудники водоканала и администрации осмотрели подвалы домов, которые в начале года страдали от подтоплений. В подвале строения №23 необходимо сделать герметичную внутридомовую систему, чтобы исключить затопление, для решения вопроса проведут техническое совещание. В подвале дома №27 обнаружили, что ливневые стоки попадают в хозяйственно-бытовую канализацию, а это грубое нарушение.