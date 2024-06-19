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«Ростелеком» в Омске за 39 млн выставил на продажу офис по обслуживанию абонентов

19 июня 2024, 05:08
Фото: Яндекс Карты
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Здание площадью более 500 квадратных метров находится на Красногвардейской улице.

Компания «Ростелеком» выставила на продажу помещение площадью 554 квадратных метра на улице Красногвардейская, 46. Ранее в здании располагался офис по обслуживанию абонентов. Цена составляет 39 млн рублей.

«Помещения в хорошем состоянии, два отдельных входа. Расположение: центр города. Высокий пешеходный трафик, отличная транспортная доступность. В окружении развитая социальная и торговая инфраструктура (торговые центры, госучреждения). Парковка перед зданием, остановки общественного транспорта в шаговой доступности», — говорится в объявлении.
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Земельный участок под зданием находится в долгосрочной аренде. Продавать помещение планируют в третьем квартале 2024 года через площадку электронного аукциона. В настоящее время «Ростелеком» изучает спрос на рынке.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области выставили на продажу животноводческий комплекс за 8 млн рублей.

Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Аукцион#Цена#Офис#Ростелеком#Рынок недвижимости
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