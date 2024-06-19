«Ростелеком» в Омске за 39 млн выставил на продажу офис по обслуживанию абонентов

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Компания «Ростелеком» выставила на продажу помещение площадью 554 квадратных метра на улице Красногвардейская, 46. Ранее в здании располагался офис по обслуживанию абонентов. Цена составляет 39 млн рублей.
«Помещения в хорошем состоянии, два отдельных входа. Расположение: центр города. Высокий пешеходный трафик, отличная транспортная доступность. В окружении развитая социальная и торговая инфраструктура (торговые центры, госучреждения). Парковка перед зданием, остановки общественного транспорта в шаговой доступности», — говорится в объявлении.
Земельный участок под зданием находится в долгосрочной аренде. Продавать помещение планируют в третьем квартале 2024 года через площадку электронного аукциона. В настоящее время «Ростелеком» изучает спрос на рынке.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области выставили на продажу животноводческий комплекс за 8 млн рублей.