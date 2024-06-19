РЭО начал сбор инициатив властей регионов в сфере обращения с ТКО

По словам главы РЭО, целью деятельности штаба, организованного по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «РЭО», является консолидация всех проектов, связанных с вопросами в сфере обращения с отходами. Он добавил, что поднятые на первом заседании вопросы требуют отдельного обсуждения и рассмотрения и войдут в план деятельности штаба на текущий год.