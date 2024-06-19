РЭО начал сбор инициатив властей регионов в сфере обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:36
Мероприятие состоялось 19 июня под председательством генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Об этом пишет 56orb.ru.
По словам главы РЭО, целью деятельности штаба, организованного по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов России и публично-правовой компании «РЭО», является консолидация всех проектов, связанных с вопросами в сфере обращения с отходами. Он добавил, что поднятые на первом заседании вопросы требуют отдельного обсуждения и рассмотрения и войдут в план деятельности штаба на текущий год.
В ходе заседания рассматривались следующие вопросы: дефицит контейнерных площадок; развитие раздельного накопления ТКО и мест приема вторичных ресурсов; исполнение целевых показателей регионами, в том числе на труднодоступных территориях; проблемы, связанные с требованиями по максимально допустимой нагрузке на ось мусоровозов; весовой контроль; тарифорегулирование; реализация инвестпроектов по созданию объектов ТКО в регионах; проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории; разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.
В заседании участвовали представители Совфеда, Минприроды России, ФАС России, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов государственной власти субъектов РФ, региональных операторов по обращению с ТКО.
Окончательный состав и план работы штаба РЭО сформирует до 10 июля. Обратная связь будет приниматься через ФГИС УТКО. Во второй-третьей декаде июля РЭО проведет второе заседание.