Производительница соков из Адыгеи построит склад на окраине Омска

Городу55 стало известно, что в Амурском поселке, на улице 22 Партсъезда, собираются построить склад. Застройщиком выступает предпринимательница Сурета Чедыгова из Республики Адыгея. Женщине принадлежит компания «Диас», специализирующаяся на «производстве соковой продукции из фруктов и овощей». В прошлом году выручка фирмы составила 1,6 млрд рублей.