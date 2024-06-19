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Updated Сегодня, 05:50

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Производительница соков из Адыгеи построит склад на окраине Омска

19 июня 2024, 05:48
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проект строительства склада уже прошел экспертизу и получил положительное заключение.

Городу55 стало известно, что в Амурском поселке, на улице 22 Партсъезда, собираются построить склад. Застройщиком выступает предпринимательница Сурета Чедыгова из Республики Адыгея. Женщине принадлежит компания «Диас», специализирующаяся на «производстве соковой продукции из фруктов и овощей». В прошлом году выручка фирмы составила 1,6 млрд рублей.

Проектную документацию для Чедыговой подготовили две омские компании — «Проектно-строительная компания „Остов“» и «Аудит безопасности». Накануне «Экспертно-проектный центр» выдал положительное заключение.

Точное место строительства и характеристики будущего склада пока неизвестны. Однако, как сообщили Городу55 в депархитектуры, Чедыгова в апреле уже получила разрешение на строительство.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Предприниматель#Проект#Склад#Новости#Экспертиза
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