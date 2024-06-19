Проблемы с пожарной безопасностью. В Омске опечатали центр помощи детям «Радуга»

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Пресс-служба судебных приставов сообщила о приостановлении эксплуатации здания благотворительного центра из-за нарушения правил пожарной безопасности. Речь идет о центре помощи детям «Радуга», который находится в деревне Подгородка на улице Петра Касенкова, дом 4.
Оказалось, что в здании нет запасных выходов, на путях эвакуации нет аварийного освещения, а звуковые сигналы систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией не соответствуют нормам. Кроме того, здание не подключено к наружному противопожарному водоснабжению. Также установка речевых оповещателей в защищаемых помещениях не исключает неравномерное отражение звука.
Таким образом, организация нарушила требования Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года и Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года.
В качестве наказания суд принял решение о временном запрете на эксплуатацию здания сроком на 30 дней. После чего судебные приставы опечатали здание.