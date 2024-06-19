Проблемы с пожарной безопасностью. В Омске опечатали центр помощи детям «Радуга»

Оказалось, что в здании нет запасных выходов, на путях эвакуации нет аварийного освещения, а звуковые сигналы систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией не соответствуют нормам. Кроме того, здание не подключено к наружному противопожарному водоснабжению. Также установка речевых оповещателей в защищаемых помещениях не исключает неравномерное отражение звука.