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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

Проблемы с пожарной безопасностью. В Омске опечатали центр помощи детям «Радуга»

19 июня 2024, 07:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские приставы опечатали детский центр «Радуга» из-за серьезных нарушений

В благотворительном центре помощи детям «Радуга» обнаружили ряд нарушений. Проверка показала, что в здании не соблюдались требования пожарной безопасности. В результате суд принял решение опечатать центр на 30 дней.

Пресс-служба судебных приставов сообщила о приостановлении эксплуатации здания благотворительного центра из-за нарушения правил пожарной безопасности. Речь идет о центре помощи детям «Радуга», который находится в деревне Подгородка на улице Петра Касенкова, дом 4.

Оказалось, что в здании нет запасных выходов, на путях эвакуации нет аварийного освещения, а звуковые сигналы систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией не соответствуют нормам. Кроме того, здание не подключено к наружному противопожарному водоснабжению. Также установка речевых оповещателей в защищаемых помещениях не исключает неравномерное отражение звука.

Таким образом, организация нарушила требования Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года и Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года.

В качестве наказания суд принял решение о временном запрете на эксплуатацию здания сроком на 30 дней. После чего судебные приставы опечатали здание.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Пожарная безопасность#Новости#Судебное решение#Административное правонарушение#Радуга#Благотворительный центр
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