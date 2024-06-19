Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В преддверии Дня молодежи в Омск приедут Егор Шип и SLAME, выступления артистов состоятся на сцене Зеленого острова 27 и 28 июня, пишет телеграм-канал «Омск путеводитель».
29 июня, в день праздника, на Соборной площади пройдет большой концерт, подробностями программы поделился министр спорта Омской области Иван Колесник. Начало мероприятия запанировано на 16:00, для гостей уже подготовлена развлекательная программа. Ведущими шоу станут Серж Горелый и Иван Половинкин. В финале на сцену выйдут певица Мари Краймбрери и Тимати.
Чтобы попасть на мероприятие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет.