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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Перед Днем молодежи для омичей выступят Егор Шип и SLAME

Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME

19 июня 2024, 09:59
Фото: gorod55.ru

Перед Днем молодежи для омичей выступят Егор Шип и SLAME

Выступление Егора Шипа и SLAME пройдет 27 и 28 июня на сцене Зеленого острова, об этом сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник.

В преддверии Дня молодежи в Омск приедут Егор Шип и SLAME, выступления артистов состоятся на сцене Зеленого острова 27 и 28 июня, пишет телеграм-канал «Омск путеводитель».

29 июня, в день праздника, на Соборной площади пройдет большой концерт, подробностями программы поделился министр спорта Омской области Иван Колесник. Начало мероприятия запанировано на 16:00, для гостей уже подготовлена развлекательная программа. Ведущими шоу станут Серж Горелый и Иван Половинкин. В финале на сцену выйдут певица Мари Краймбрери и Тимати.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет.

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