Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME

29 июня, в день праздника, на Соборной площади пройдет большой концерт, подробностями программы поделился министр спорта Омской области Иван Колесник. Начало мероприятия запанировано на 16:00, для гостей уже подготовлена развлекательная программа. Ведущими шоу станут Серж Горелый и Иван Половинкин. В финале на сцену выйдут певица Мари Краймбрери и Тимати.