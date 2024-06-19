Омский застройщик Некипелов за 156 миллионов приобрел старинные здания в Калининграде

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Омский бизнесмен Александр Некипелов, известный по строительству многоэтажек на 3-й Енисейской, приобрел себе имущественный комплекс в Калининграде. Речь идет об объекте культурного наследия «Комплекс зданий городской больницы с корпусами №81, 81А, 83А, 83Б» по улице Клинической. На торгах недвижимость продавали в рамках банкротства ОАО «Система».
Сейчас здания используют под административно-хозяйственную деятельность. Некипелову достались 4-этажное административно-производственное здание, проходная, компрессорная, трансформаторная подстанция, 3-этажное здание цеха, пара 2-этажных производственных зданий. Общая площадь зданий составляет 18 288 кв. м. Построены они в 1900-е годы.
«Покупателю переходят права соарендатора земельного участка 39:15:132401:15 под зданиями по договору аренды от 19 февраля 1999 года (срок 49 лет)», — говорится в аукционной документации.
Интерес к лоту помимо Александра Некипелова проявили еще четыре предпринимателя, но до торгов их не допустили. В итоге омич выкупил комплекс исторических зданий за 156,73 млн рублей, что на 100 тысяч больше начальной цены.
Напомним, что Некипелову принадлежит зарегистрированная в Тюмени компания «Сибирский строитель». Недавно ей одобрили проект многоквартирного дома на 3-й Енисейской рядом с «падающим домом». Участок, где развернется стройка, находится в аренде у предпринимателя.