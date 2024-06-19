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актерский состав

Омич Олег Гаас возвращается на ТНТ во втором сезоне сериала «Телохранители»

19 июня 2024, 02:57
Фото: Телеканал ТНТ
актерский состав
Телеканал ТНТ сообщает о начале съемок второго сезона комедийного сериала «Телохранители». В новом сезоне адвокат будет работать над громкими делами, поэтому у него появится больше врагов. И, конечно, у его телохранителей прибавится работы.

Телеканал ТНТ сообщает, что актерский состав первого сезона сериала вернется к своим ролям. В числе актеров — Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (отец адвоката), Яна Кошкина (жена адвоката Саша), Кристина Кучеренко (Вероника). За режиссуру возьмется Владимир Битоков, известный по фильмам «Хэдшот» и «Мама, я дома».

второй сезон сериала «Телохранители»второй сезон сериала «Телохранители»
второй сезон сериала «Телохранители»
Фото: Телеканал ТНТ

Одну из главных ролей в сериале исполнил Олег Гаас. Когда ему было тринадцать лет, он вместе с родителями переехал в Омск. С детства Гаас мечтал о творческой профессии, но его родители были против, считая, что он должен выбрать более серьезную профессию. После долгих споров будущий актер подал документы в инженерно-экономический университет, но по счастливой случайности стал студентом театральной академии.

Сейчас сибиряк продолжает радовать зрителей своими работами на телевидении. В его активе уже более 40 проектов.

Напомним, что созданием сериала занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. В первом сезоне главные герои — боксеры из Челябинска — были исключены из сборной и по стечению обстоятельств начали работать на известного московского адвоката. В продолжении истории Туча, Юрок и Ящер окончательно обживутся в Москве, и, конечно, с ними произойдет немало увлекательных событий.

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