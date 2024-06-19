Омич Олег Гаас возвращается на ТНТ во втором сезоне сериала «Телохранители»

Одну из главных ролей в сериале исполнил Олег Гаас. Когда ему было тринадцать лет, он вместе с родителями переехал в Омск. С детства Гаас мечтал о творческой профессии, но его родители были против, считая, что он должен выбрать более серьезную профессию. После долгих споров будущий актер подал документы в инженерно-экономический университет, но по счастливой случайности стал студентом театральной академии.