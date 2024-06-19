Куда можно устроиться подростку летом: вакансии и размер зарплаты

В начале прошлого лета российский власти разрешили детям от 14 лет устраиваться на работу только с согласия одного из родителей. До этого подросткам нужно было еще обращаться в органы опеки и попечительства за разрешением. Но по-прежнему действует ряд ограничений: легкий труд без вреда здоровью, работа в свободное от учебы время и сокращенный рабочий день или рабочая неделя.