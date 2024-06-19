Куда можно устроиться подростку летом: вакансии и размер зарплаты

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Работы для подростков стало больше, говорят исследования сервиса hh.ru. Так, по итогам 2023 года, количество предложений о работодателей увеличилось в три раза. Подработки для подростков становится больше и в 2024 году.
Как рассказала «Новым Известиям» девятиклассница Марина Горохова, многие ребята собираются на работу после получения аттестатов. Девушка уже нашла себе подработку — будет администратором в детском парке аттракционов. Ей пообещали платить по 1500 рублей за смену. Родители же Марины не стали препятствовать желанию дочери подзаработать.
Главный стимул для подростков — иметь собственные средства. Также дети стремятся помочь взрослым членам семьи в улучшении финансового положения. Кстати, в следующую пятницу пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства.
Несовершеннолетних охотно принимают в курьерской службе, промоутерами, продавцами, официантами, а также работниками в сфере досуга и развлечений. Кстати, подростки стали чаще искать работу после изменений в ТК РФ.
В начале прошлого лета российский власти разрешили детям от 14 лет устраиваться на работу только с согласия одного из родителей. До этого подросткам нужно было еще обращаться в органы опеки и попечительства за разрешением. Но по-прежнему действует ряд ограничений: легкий труд без вреда здоровью, работа в свободное от учебы время и сокращенный рабочий день или рабочая неделя.
Несовершеннолетним младше 14 лет можно работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, но только в том случае, если такая работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для заключения договора необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель или опекун.
В летний период несовершеннолетние могут зарабатывать около 50-60 тыс рублей ежемесячно, сообщают аналитики hh.ru. Одни из самых высокооплачиваемых вакансий — в сфере логистики. Там можно получить по 70 тыс рублей. Разумеется размер зарплаты зависит от многих факторов, но бывают и исключения.
Иногда обстоятельства складываются так, что 16-летним ребятам предлагают вознаграждение наравне с тем, что получают специалисты с высшим образованием на каком-нибудь из предприятий. Некоторые из ребят при этом начинают задумываться, зачем им идти в вуз.
Вообще же, средняя ожидаемая зарплата, которую подростки указывают в своих резюме, составляет 20-30 тыс рублей. В вакансиях для подростков работодатели указывают, что готовы в среднем платить 43-45 тыс рублей.
Нормы длительности рабочего дня для несовершеннолетних установлены в 92-й статье Трудового кодекса (ТК). Для работников в возрасте до 16 лет норма составляет до 24 часов в неделю, а для подростков от 16 до 18 лет — до 35 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной смены для работников от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа; для работников от 15 до 16 лет — 5 часов, для подростков 16-18 лет — 7 часов.
Если при этом несовершеннолетние продолжают учиться, то в возрасте от 14 до 16 лет они могут трудиться не более 2,5 часа в день, а от 16 до 18 лет — максимум 4 часа в день.