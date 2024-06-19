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Казначеи, налоговики и специалисты. Какие вакансии на госслужбе открыли для омичей

19 июня 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске открыли новые вакансии на госслужбе с зарплатой до 62 тысяч

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.

На сайте государственной службы опубликовали свежие вакансии в омских министерствах и ведомствах.

В Управление федерального казначейства по Омской области требуется главный специалист-эксперт (зарплата от 34 000 до 40 000 рублей), казначей (от 32 000 до 36 000 рублей), старший специалист 2 разряда (от 29 000 до 33 500 рублей).

В министерство внутренней политики ищут главного специалиста (от 38 000 до 52 000 рублей), специалистов ведущей группы должностей (от 47 000 до 62 000 рублей) и старшей группы должностей (от 38 000 до 52 000 рублей).

В межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области требуется старший государственный налоговый инспектор. Специалисту готовы предложть зарплату от 43 000 до 48 000 рублей.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на оборонных предприятиях Омска. Наиболее востребованные специалисты: токари, сварщики, операторы станков с ЧПУ.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Зарплата#Вакансии#Эксперт#Государственная служба#Налоговики
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