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ГК «Титан» и Институт катализа СО РАН разработают уникальный катализатор для химпрома

ГК «Титан» и Институт катализа СО РАН разработают уникальный катализатор для химпрома

19 июня 2024, 13:45
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом катализа имени Г. К. Борескова разрабатывают инновационную для России технологию синтеза катализаторов гидрирования ацетона, необходимых для производства изопропилового спирта.

В настоящее время специалисты инжинирингового центра ГК «Титан» отрабатывают технологию получения спирта с использованием новых катализаторов, разработанных сибирскими учеными.

Все опытно-промышленные испытания сейчас проводятся на специальной установке в лаборатории завода «Омский каучук», входящего в группу компаний «Титан». Примечательно, что «Омский каучук» является лидером производства изопропилового спирта в России — доля ГК «Титан» составляет больше 30% от всего выпускаемого в России изопропилового спирта.

Более того, разработка сибирских ученых по целому ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Ожидается, что опытная партия новых катализаторов будет выпущена уже к 2026 году.

«Цель данной работы — полностью заместить на российском рынке дефицитные импортные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела. Имеющиеся наработки уже сейчас доказывают — мы можем в кратчайшие сроки наладить производство собственных катализаторов. В настоящее время разрабатываем несколько видов с крупнейшими российскими научными институтами, причем к этой продукции предъявляются не только высокие технологические, но и экологические требования. Новые разработки должны снижать нагрузку на окружающую среду — это одна из важнейших целей федерального проекта „Нефтехимический кластер“, в рамках которого и ведется данная работа». — отметил Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».

Сотрудничество ГК «Титан» и Института катализа СО РАН стало реальностью благодаря государственной поддержке в рамках реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла «Нефтехимический кластер» с ведущими научными организациями страны. Кроме того, подобное сотрудничество создает широкие возможности для создания экологичных производств базовых химических продуктов, применяемых практически повсеместно, но уже на основе отечественных, инновационных разработок.

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#Илья Скобин#Технологии#Бизнес#Экология#Производство#Инновации#Импортозамещение#ГК Титан#Омский каучук#Лаборатория#Исследования#Российская академия наук#Институт катализа
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