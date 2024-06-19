ГК «Титан» и Институт катализа СО РАН разработают уникальный катализатор для химпрома

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В настоящее время специалисты инжинирингового центра ГК «Титан» отрабатывают технологию получения спирта с использованием новых катализаторов, разработанных сибирскими учеными.
Все опытно-промышленные испытания сейчас проводятся на специальной установке в лаборатории завода «Омский каучук», входящего в группу компаний «Титан». Примечательно, что «Омский каучук» является лидером производства изопропилового спирта в России — доля ГК «Титан» составляет больше 30% от всего выпускаемого в России изопропилового спирта.
Более того, разработка сибирских ученых по целому ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Ожидается, что опытная партия новых катализаторов будет выпущена уже к 2026 году.
«Цель данной работы — полностью заместить на российском рынке дефицитные импортные продукты мало- и среднетоннажной химии высокого передела. Имеющиеся наработки уже сейчас доказывают — мы можем в кратчайшие сроки наладить производство собственных катализаторов. В настоящее время разрабатываем несколько видов с крупнейшими российскими научными институтами, причем к этой продукции предъявляются не только высокие технологические, но и экологические требования. Новые разработки должны снижать нагрузку на окружающую среду — это одна из важнейших целей федерального проекта „Нефтехимический кластер“, в рамках которого и ведется данная работа». — отметил Алексей Данилов, заместитель генерального директора по производству ГК «Титан».
Сотрудничество ГК «Титан» и Института катализа СО РАН стало реальностью благодаря государственной поддержке в рамках реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла «Нефтехимический кластер» с ведущими научными организациями страны. Кроме того, подобное сотрудничество создает широкие возможности для создания экологичных производств базовых химических продуктов, применяемых практически повсеместно, но уже на основе отечественных, инновационных разработок.