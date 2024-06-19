ГК «Титан» и Институт катализа СО РАН разработают уникальный катализатор для химпрома

Все опытно-промышленные испытания сейчас проводятся на специальной установке в лаборатории завода «Омский каучук», входящего в группу компаний «Титан». Примечательно, что «Омский каучук» является лидером производства изопропилового спирта в России — доля ГК «Титан» составляет больше 30% от всего выпускаемого в России изопропилового спирта.