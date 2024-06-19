Эксперт оценил значение Договора о партнерстве с КНДР для России

Уже давно была необходимость создать такую транспортную инфраструктуру. Это упростит торговлю и будет способствовать развитию туризма. У России есть большой интерес к Северной Корее как к экзотической стране, которая долгое время была недоступна для многих. «Мы уже знаем о туристических группах из России, и увеличение этого потока укрепит связи между странами», — сообщила Синякова.