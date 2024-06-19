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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Эксперт оценил значение Договора о партнерстве с КНДР для России

19 июня 2024, 16:19
Результатом переговоров между Россией и КНДР стало заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также президент РФ Владимир Путин и председатель Северной Кореи Ким Чен Ын одобрили несколько важных документов.

Экономист Анна Синякова рассказала журналисту онлайн-издания «Подмосковье сегодня», как изменятся отношения между двумя странами после подписания документа.

Один из пунктов договора предусматривает возведение моста для автомобильного движения через реку Туманную на границе России и КНДР.

Уже давно была необходимость создать такую транспортную инфраструктуру. Это упростит торговлю и будет способствовать развитию туризма. У России есть большой интерес к Северной Корее как к экзотической стране, которая долгое время была недоступна для многих. «Мы уже знаем о туристических группах из России, и увеличение этого потока укрепит связи между странами», — сообщила Синякова.

Также были заключены соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. В России уже обучается более сотни студентов из КНДР.

«Это было бы интересным направлением для исследований. Мы пока не видели текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и других документов, поэтому не можем быть уверены, будет ли обмен студентами между Россией и КНДР. Но такой обмен мог бы стать интересной альтернативой связям с западными странами», — считает эксперт.

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