Эксперт оценил значение Договора о партнерстве с КНДР для России

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Экономист Анна Синякова рассказала журналисту онлайн-издания «Подмосковье сегодня», как изменятся отношения между двумя странами после подписания документа.
Один из пунктов договора предусматривает возведение моста для автомобильного движения через реку Туманную на границе России и КНДР.
Уже давно была необходимость создать такую транспортную инфраструктуру. Это упростит торговлю и будет способствовать развитию туризма. У России есть большой интерес к Северной Корее как к экзотической стране, которая долгое время была недоступна для многих. «Мы уже знаем о туристических группах из России, и увеличение этого потока укрепит связи между странами», — сообщила Синякова.
Также были заключены соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. В России уже обучается более сотни студентов из КНДР.
«Это было бы интересным направлением для исследований. Мы пока не видели текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и других документов, поэтому не можем быть уверены, будет ли обмен студентами между Россией и КНДР. Но такой обмен мог бы стать интересной альтернативой связям с западными странами», — считает эксперт.