Что убивает мужчин раньше женщин: наблюдения экспертов

Главной причиной ранней смерти мужчин является игнорирование проблем со здоровьем. Представители мужского пола гораздо реже проходят профилактические осмотры. Например, согласно данным британской национальной службы здравоохранения, рак предстательной железы можно легко вылечить при своевременном обнаружении. Однако это заболевание становится третьей по популярности причиной смерти от онкологии, обгоняя рак груди. Большинство мужчин (60%) признаются, что боятся ректального обследования. В России у женщин находятся чаще злокачественные опухоли, чем у мужчин, но последние умирают чаще. К слову, от рака легкого умирают чаще всего.