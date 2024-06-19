Что убивает мужчин раньше женщин: наблюдения экспертов

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Главной причиной ранней смерти мужчин является игнорирование проблем со здоровьем. Представители мужского пола гораздо реже проходят профилактические осмотры. Например, согласно данным британской национальной службы здравоохранения, рак предстательной железы можно легко вылечить при своевременном обнаружении. Однако это заболевание становится третьей по популярности причиной смерти от онкологии, обгоняя рак груди. Большинство мужчин (60%) признаются, что боятся ректального обследования. В России у женщин находятся чаще злокачественные опухоли, чем у мужчин, но последние умирают чаще. К слову, от рака легкого умирают чаще всего.
Дело в том, что у мужчин достаточно низкая грамотность в вопросах здравоохранения, считают как британские, так и российские врачи. Также к преждевременной смерти мужчин приводит систематическое недофинансирование медицинских служб, пишет издание «Новая Хакасия».
В России, по данным ВЦИОМ, треть мужчин не ходила в поликлинику более трех лет. Чаще раза в год поликлинику посещают две трети женщин и менее половины мужчин. Медицинские специалисты говорят о том, что нужно противостоять «стигме, связанной с обращением за помощью в силу традиционных мужских норм».