Более 25 тысяч гектаров. Омские леса начали обрабатывать от опасного вредителя

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
ГУ лесного хозяйства Омской области начало обработку лесов от непарного шелкопряда, в этом году планируется обезопасить более 25 тысяч гектаров леса. Обработки пройдут на территориях Азовского, Большереченского, Горьковского, Кормиловского, Оконешниковского, Омского, Саргатского, Черлакского, Павлоградского и Нововаршавского районов.
Отмечается, что сроки обработок могут сдвигаться из-за погодных условий, так как их нельзя проводить во время сильных осадков.
«В этом году леса обрабатывают биологическим препаратом „Лепидоцид, СК“. Этот препарат воздействует целенаправленно на пищеварительную систему гусениц, не нанося вреда другим насекомым, в том числе пчелам, а также человеку, животным, птицам, растениям», — рассказали в лесхозе.
Несмотря на это, специалисты порекомендовали жителям региона не ходить в леса и не собирать там грибы и ягоды минимум сутки после обработки. На такое же время стоит ограничить лет пчел на обработанных территориях.