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Омские леса начали обрабатывать от непарного шелкопряда

Более 25 тысяч гектаров. Омские леса начали обрабатывать от опасного вредителя

19 июня 2024, 09:20
Фото: 1MI

Омские леса начали обрабатывать от непарного шелкопряда

В лесхозе Омской области рассказали о начале обработки территорий от опасного вредителя — непарного шелкопряда, планируется обезопасить 25 тысяч гектаров леса.

ГУ лесного хозяйства Омской области начало обработку лесов от непарного шелкопряда, в этом году планируется обезопасить более 25 тысяч гектаров леса. Обработки пройдут на территориях Азовского, Большереченского, Горьковского, Кормиловского, Оконешниковского, Омского, Саргатского, Черлакского, Павлоградского и Нововаршавского районов.

Отмечается, что сроки обработок могут сдвигаться из-за погодных условий, так как их нельзя проводить во время сильных осадков.

«В этом году леса обрабатывают биологическим препаратом „Лепидоцид, СК“. Этот препарат воздействует целенаправленно на пищеварительную систему гусениц, не нанося вреда другим насекомым, в том числе пчелам, а также человеку, животным, птицам, растениям», — рассказали в лесхозе.

Несмотря на это, специалисты порекомендовали жителям региона не ходить в леса и не собирать там грибы и ягоды минимум сутки после обработки. На такое же время стоит ограничить лет пчел на обработанных территориях.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Лес#Новости#Шелкопряд#Насекомые#Лесничества#Лесное хозяйство#Лесничество#Насекомое#Непарный шелкопряд
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