70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишима отправились в «Артек»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишимского района отправились в «Артек», они станут участниками смены «Артек зажигает звезду». Об отъезде юных жителей региона рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Путевка рассчитана на 21 день, поездку удалось организовать при поддержке министерства просвещения России.
Напомним, что ранее 40 детей отправились на отдых в Новосибирскую область, также договор о бесплатном отдыхе для юных устьишимцев заключили с Республикой Татарстан.