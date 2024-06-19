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70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишима отправились в «Артек»

19 июня 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

70 детей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района отправились в «Артек»

Юные жители региона станут участниками смены «Артек зажигает звезду», об отъезде детей рассказал губернатор Виталий Хоценко.

70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишимского района отправились в «Артек», они станут участниками смены «Артек зажигает звезду». Об отъезде юных жителей региона рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Путевка рассчитана на 21 день, поездку удалось организовать при поддержке министерства просвещения России.

Напомним, что ранее 40 детей отправились на отдых в Новосибирскую область, также договор о бесплатном отдыхе для юных устьишимцев заключили с Республикой Татарстан.

Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря
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