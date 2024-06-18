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Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

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Застроят «коробками». Три смежных участка на Левобережье Омска отдают в аренду

18 июня 2024, 06:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Три смежных участка на Левобережье Омска отдают под строительство складов

Общая площадь земельных участков на 2-й Солнечной составляет 11 033 «квадрата».

В Омске собираются сдать в аренду сразу три смежных земельных участка, расположенных в районе 2-й Солнечной. Речь идет об участках с кадастровыми номерами 832, 833 и 834, которые предназначены для производственной деятельности и строительства складов.

Площадь участков варьируется от 3,5 до 3,8 тысяч кв. м, а вместе превышает 11 тысяч кв. м. Землю на Левобережье можно получить в аренду на 4 года и 10 месяцев.

Участки, отдаваемые в арендуУчастки, отдаваемые в аренду
Участки, отдаваемые в аренду
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

За аренду ежегодно в зависимости от участка придется платить от 364 940 до 383 276 рублей, но в процессе торгов цена может и вырасти. Заявки от желающих взять в аренду участки на 2-й Солнечной принимают до 17 июля. Итоги департамент архитектуры и градостроительства рассчитывает подвести 22 июля.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о провальных торгах по аренде участка на 28-й Северной. Предназначен он под образовательный объект, но с первой попытки никто не захотел арендовать 1251 «квадрат» земли.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда#Аренда земли#Торги#Земельный участок#Склад#Новости
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