Застроят «коробками». Три смежных участка на Левобережье Омска отдают в аренду

За аренду ежегодно в зависимости от участка придется платить от 364 940 до 383 276 рублей, но в процессе торгов цена может и вырасти. Заявки от желающих взять в аренду участки на 2-й Солнечной принимают до 17 июля. Итоги департамент архитектуры и градостроительства рассчитывает подвести 22 июля.