Застроят «коробками». Три смежных участка на Левобережье Омска отдают в аренду

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Омске собираются сдать в аренду сразу три смежных земельных участка, расположенных в районе 2-й Солнечной. Речь идет об участках с кадастровыми номерами 832, 833 и 834, которые предназначены для производственной деятельности и строительства складов.
Площадь участков варьируется от 3,5 до 3,8 тысяч кв. м, а вместе превышает 11 тысяч кв. м. Землю на Левобережье можно получить в аренду на 4 года и 10 месяцев.
За аренду ежегодно в зависимости от участка придется платить от 364 940 до 383 276 рублей, но в процессе торгов цена может и вырасти. Заявки от желающих взять в аренду участки на 2-й Солнечной принимают до 17 июля. Итоги департамент архитектуры и градостроительства рассчитывает подвести 22 июля.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о провальных торгах по аренде участка на 28-й Северной. Предназначен он под образовательный объект, но с первой попытки никто не захотел арендовать 1251 «квадрат» земли.