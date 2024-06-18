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Аграрии завершили посевную кампанию в Омской области

Засеяно 2,8 млн гектаров. В Омской области завершилась посевная кампания

18 июня 2024, 12:54
Фото: 1MI

Аграрии завершили посевную кампанию в Омской области

В Омской области засеяли 2,8 млн гектаров яровых культур, губернатор Виталий Хоценко поблагодарил аграриев за проделанную работу.

Сегодня в Омской области завершилась посевная кампания яровых культур, засеяно 2,8 млн гектаров. С выполненным планом аграриев поздравил глава региона Виталий Хоценко.

«Сегодня завершился сев яровых культур. Благодарю омских аграриев за труд!» — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что план выполнен на 100%, посев масличных культур проведен на площади 392 тыс. га, овощей — на площади 4,2 тыс. га, картофель посажен на площади 19 тыс. га. Кормовые культуры посеяли на площади 278 тыс. га, лен-долгунец — на площади 5,3 тыс. га.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зерно#Новости#Зерно Сибири#Зерновые#Посевная#Посевная кампания#Зерновые культуры
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