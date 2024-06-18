Засеяно 2,8 млн гектаров. В Омской области завершилась посевная кампания

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Сегодня в Омской области завершилась посевная кампания яровых культур, засеяно 2,8 млн гектаров. С выполненным планом аграриев поздравил глава региона Виталий Хоценко.
«Сегодня завершился сев яровых культур. Благодарю омских аграриев за труд!» — написал губернатор в своем телеграм-канале.
В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что план выполнен на 100%, посев масличных культур проведен на площади 392 тыс. га, овощей — на площади 4,2 тыс. га, картофель посажен на площади 19 тыс. га. Кормовые культуры посеяли на площади 278 тыс. га, лен-долгунец — на площади 5,3 тыс. га.