Йога, Mantra Open Air и хороводы. Что будет ждать омичей на фестивале Солнцестояние

Posted 18 июня, 05:57
Published 18 июня, 05:57
Modified 18 июня, 05:59
Updated 18 июня, 05:59
Организаторы опубликовали программу фестиваля Солнцестояние, который пройдет в деревне Окунево Муромцевского района с 21 по 23 июня.
Гостей будет ждать ярмарка народных промыслов, занятия йогой, праздник красок Холли, игры и обряды, выступления национальных коллективов, мастер-классы, хороводы и многое другое.
Представляем полную программу мероприятий:
Изначально фестиваль планировали провести с 15 по 23 июня, однако даты сдвинули по техническим причинам.