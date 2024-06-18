Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый центр „Континент“», зарегистрированном в Омске на улице 70 лет Октября, изменилась структура собственности. Доля уставного капитала, принадлежавшая прежде ООО «Розничное предприятие „Ваш дом“» (это 0,53%), перешла к самому «Континенту».
Основным учредителем компании является известный омский строитель, депутат областного Законодательного Собрания Валерий Кокорин: ему принадлежат 80,9% уставного капитала. Другие собственники — ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли». Все эти компании тоже были учреждены Кокориным, в одиночку или совместно с его дочерью Еленой Дроздовой.
Стоит отметить, что «Ваш дом», бывший учредитель «Континента», принадлежит Кокорину только на 4,36%. 81,33% уставного капитала этой компании принадлежат его зятю Сергею Дроздову, главе фракции «Единой России» в Омском городском Совете.