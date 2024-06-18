Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу

Основным учредителем компании является известный омский строитель, депутат областного Законодательного Собрания Валерий Кокорин: ему принадлежат 80,9% уставного капитала. Другие собственники — ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли». Все эти компании тоже были учреждены Кокориным, в одиночку или совместно с его дочерью Еленой Дроздовой.