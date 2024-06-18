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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:48

Валерий Кокорин передал часть своего «Континента» самой фирме

Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу

18 июня 2024, 09:42
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Валерий Кокорин передал часть своего «Континента» самой фирме

Омский бизнесмен напрямую владеет 80% компании.

В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый центр „Континент“», зарегистрированном в Омске на улице 70 лет Октября, изменилась структура собственности. Доля уставного капитала, принадлежавшая прежде ООО «Розничное предприятие „Ваш дом“» (это 0,53%), перешла к самому «Континенту».

Основным учредителем компании является известный омский строитель, депутат областного Законодательного Собрания Валерий Кокорин: ему принадлежат 80,9% уставного капитала. Другие собственники — ООО «Торговый пассаж», «Галерея торговли», «Центр развлечений и торговли». Все эти компании тоже были учреждены Кокориным, в одиночку или совместно с его дочерью Еленой Дроздовой.

Стоит отметить, что «Ваш дом», бывший учредитель «Континента», принадлежит Кокорину только на 4,36%. 81,33% уставного капитала этой компании принадлежат его зятю Сергею Дроздову, главе фракции «Единой России» в Омском городском Совете.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Валерий Кокорин#Континент
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