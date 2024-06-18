В Омске переименуют магазины «Леруа Мерлен»

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг и сменит название на «Лемана Про». Об этом сообщили сегодня, 18 июня, на сайте компании. Новый стиль будут вводить поэтапно. Заменят вывески, униформу персонала, внешний вид транспорта и другие элементы.