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В Омске переименуют магазины «Леруа Мерлен»

В Омске переименуют магазины «Леруа Мерлен»

18 июня 2024, 08:07
Фото: Пресс-служба Леруа Мерлен
Сеть будет называться «Лемана Про». Ребрендинг планируют полностью завершить в 2025 году.

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг и сменит название на «Лемана Про». Об этом сообщили сегодня, 18 июня, на сайте компании. Новый стиль будут вводить поэтапно. Заменят вывески, униформу персонала, внешний вид транспорта и другие элементы.

«Дизайн сайта и приложения будет изменен уже в ближайшее время в соответствии с новым фирменным стилем и логотипом. Первые магазины будут обновлены уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — говорится на сайте «Леруа Мерлен».

Ребрендинг связан с передачей операционного контроля над сетью от французской фирмы Adeo к местному менеджменту.

В Омске магазины «Леруа Мерлен» в настоящее время работают на бульваре Архитекторов и улице 21-я Амурская.

Бренд все тот же. «Леруа Мерлен» сменил название юрлица
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Магазины#Леруа Мерлен#Лемана Про
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