В Омске переименуют магазины «Леруа Мерлен»

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сеть магазинов «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг и сменит название на «Лемана Про». Об этом сообщили сегодня, 18 июня, на сайте компании. Новый стиль будут вводить поэтапно. Заменят вывески, униформу персонала, внешний вид транспорта и другие элементы.
«Дизайн сайта и приложения будет изменен уже в ближайшее время в соответствии с новым фирменным стилем и логотипом. Первые магазины будут обновлены уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — говорится на сайте «Леруа Мерлен».
Ребрендинг связан с передачей операционного контроля над сетью от французской фирмы Adeo к местному менеджменту.
В Омске магазины «Леруа Мерлен» в настоящее время работают на бульваре Архитекторов и улице 21-я Амурская.