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Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники

В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники

18 июня 2024, 04:20
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55
Общий летный стаж пилотов составляет 105 лет.

Накануне, 17 июня, на омский аэродром Поповка прибыл экипаж из Новой Зеландии. Пилоты Боб Бейтс и Барри Пейн совершают кругосветное путешествие и на несколько часов остановились в нашем регионе.

Общий летный стаж Бейтса и Пейна составляет 105 лет. Это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие: Бейтсу — 84 года, Пейну — 77 лет. Подробнее о визите новозеландцев в Поповку рассказал споттер Никита Петренко.

«В качестве талисманов они использовали маленьких двух обезьянок, одна из которых представляет Боба, а другая Барри. Так же иностранным друзьям от хозяев аэродрома были подарены часы в виде самолета, а от команды споттеров — вкусное сгущенное молоко омского производства», — поделился Никита Петренко.

Далее пилоты отправились в Тобольск.

Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Путешествие#Аэродром#Молоко#Тобольск#Часы#Пилоты#Кругосветное
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