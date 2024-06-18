В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:23
Накануне, 17 июня, на омский аэродром Поповка прибыл экипаж из Новой Зеландии. Пилоты Боб Бейтс и Барри Пейн совершают кругосветное путешествие и на несколько часов остановились в нашем регионе.
Общий летный стаж Бейтса и Пейна составляет 105 лет. Это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие: Бейтсу — 84 года, Пейну — 77 лет. Подробнее о визите новозеландцев в Поповку рассказал споттер Никита Петренко.
«В качестве талисманов они использовали маленьких двух обезьянок, одна из которых представляет Боба, а другая Барри. Так же иностранным друзьям от хозяев аэродрома были подарены часы в виде самолета, а от команды споттеров — вкусное сгущенное молоко омского производства», — поделился Никита Петренко.
Далее пилоты отправились в Тобольск.