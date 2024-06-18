В Москве круглосуточно борются с последствиями непогоды

Заранее горожан и гостей предупреждали о сильных дождях, порывистом ветре до 17 метров в секунду, грозе и возможном граде в следующий день. По данным Гидрометцентра России, непогода продержится в Москве до утра 19 июня. Весь текущий день погода будет теплой, однако к концу недели температура может снизиться до +20 градусов.