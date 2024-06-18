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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

В Москве круглосуточно борются с последствиями непогоды

18 июня 2024, 17:56
В столице Москве борются с последствиями неблагоприятной погоды круглосуточно. Работники государственного унитарного предприятия «Мосводосток» устраняют проблемы, вызванные неблагоприятными климатическими условиями на улицах города.

Сильные ливни обрушились на город в начале недели. С тех пор 300 бригад и 290 единиц специализированной техники работают без перерыва, как сообщается в официальном аккаунте ведомства в социальных сетях. Специалисты контролируют ситуацию на дорожной сети Москвы, устраняют скопления воды и проводят откачку в некоторых местах, пишет regions.ru.

Заранее горожан и гостей предупреждали о сильных дождях, порывистом ветре до 17 метров в секунду, грозе и возможном граде в следующий день. По данным Гидрометцентра России, непогода продержится в Москве до утра 19 июня. Весь текущий день погода будет теплой, однако к концу недели температура может снизиться до +20 градусов.

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