Трое пострадавших от опасного салата с фасолью получили инсульты

Три пострадавших от опасного салата с фасолью получили инсульты, сообщает газета «Известия». В Московской области у троих пациентов, которые были госпитализированы по подозрению на ботулизм, случились инсульты. Эти данные не были официально подтверждены.