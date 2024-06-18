Трое пострадавших от опасного салата с фасолью получили инсульты

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
По информации из «Известий», у некоторых из больных пришлось применить аппарат искусственной вентиляции легких.
В Министерстве здравоохранения региона ранее сообщили, что в больницы попали 20 человек с предварительным диагнозом ботулизма. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое, а восьмерых классифицируют как средней степени тяжести, пишет 360.ru.
Согласно данным из столичного Следственного комитета, начиная с 11 июня в московские больницы обратились свыше 100 человек с признаками отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки.
В других регионах также зафиксировали случаи подозрений на ботулизм. По последним отчетам, в Нижегородской области обратились в больницы 14 человек, а жителям Казани потребовалась помощь медиков также в 14 случаях.