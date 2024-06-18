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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Трое пострадавших от опасного салата с фасолью получили инсульты

18 июня 2024, 18:05
Три пострадавших от опасного салата с фасолью получили инсульты, сообщает газета «Известия». В Московской области у троих пациентов, которые были госпитализированы по подозрению на ботулизм, случились инсульты. Эти данные не были официально подтверждены.

По информации из «Известий», у некоторых из больных пришлось применить аппарат искусственной вентиляции легких.

В Министерстве здравоохранения региона ранее сообщили, что в больницы попали 20 человек с предварительным диагнозом ботулизма. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое, а восьмерых классифицируют как средней степени тяжести, пишет 360.ru.

Согласно данным из столичного Следственного комитета, начиная с 11 июня в московские больницы обратились свыше 100 человек с признаками отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки.

В других регионах также зафиксировали случаи подозрений на ботулизм. По последним отчетам, в Нижегородской области обратились в больницы 14 человек, а жителям Казани потребовалась помощь медиков также в 14 случаях.

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