Тихая работа. Экс-глава омского минстроя после уголовного дела устроился к дорожникам

Он поручил, чтобы «Омскавтодор» рассчитался с кредиторами предприятия, минуя расчетный счет. Дело в том, что на него было наложено инкассовое поручение от ИФНС. Гособвинитель требовал посадить чиновника на три года, но суд распорядился, чтобы Стрельцов только выплатил штраф на 300 тыс рублей.