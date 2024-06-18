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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

иллюстрация

Тихая работа. Экс-глава омского минстроя после уголовного дела устроился к дорожникам

18 июня 2024, 09:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Бывший глава омского минстроя после уголовного дела устроился к дорожникам

Речь идет о Владимире Стрельцове, который был связан с законом в 2017–2018 годы.

В декабре прошлого года бывшего министра строительства и ЖКК Омской области Владимира Стрельцова признали виновным в сокрытии средств от налоговой. Стало известно, что он нашел себе работу.

Экс-чиновник перешел на работу заместителем главного инженера. Теперь он трудится начальником отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», по данным «Омск-Информа».

Руководством регионального минстроя Стрельцов занимался в период с 2017 по 2018 годы. Далее он перешел в подведомственное мэрии ДРСУ №2 в качестве руководителя. По итогу чиновник стал фигурантом уголовного дела.

Он поручил, чтобы «Омскавтодор» рассчитался с кредиторами предприятия, минуя расчетный счет. Дело в том, что на него было наложено инкассовое поручение от ИФНС. Гособвинитель требовал посадить чиновника на три года, но суд распорядился, чтобы Стрельцов только выплатил штраф на 300 тыс рублей.

К слову, свою чиновническую деятельность Стрельцов начал в 1997 году. Первым местом его службы стало управление коммунального хозяйства администрации Центрального округа. Он проработал там три года и ушел на пару лет на пост оперативного дежурного управления делами в этом же округе.

С 2001 по 2005 год Стрельцов трудился в главном управлении жилищно-коммунального комплекса Омской области, а затем в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в должностях от главного специалиста до начальника управления делами министерства.

Также в его профессиональной биографии есть должность руководителем аппарата мэра Омска (2005–2008 годы). Пока он не вступил в должность министра строительства и ЖКК, работал главой администрации Ленинского округа с 2008 года.

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#Алина Ясинская#Политика#Омск#Омская область#Россия#Отставки и назначения#Новости#Министр
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