РЭО: россиян будут учить экопривычкам в МФЦ

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Как подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев, экологическое просвещение граждан играет ключевую роль в реформировании сферы обращения с отходами и внедрении принципов экономики замкнутого цикла. При этом он отметил важность охвата различных локаций, в том числе мест массового скопления людей, таких как МФЦ, пишет newsnn.ru.
РЭО уже подготовил 38 обучающих видеороликов, раскрывающих вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти материалы будут транслироваться в залах ожидания МФЦ Московской области, Красноярского края, республик Дагестан, Коми, Мордовия, а также Смоленской, Кировской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Тверской и Калужской областей.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в дальнейшем компания планирует распространить практику экологического просвещения через МФЦ на другие регионы страны. Таким образом, РЭО рассчитывает охватить максимально широкую аудиторию и повысить осведомленность граждан в вопросах экологии, раздельного сбора мусора и не только.