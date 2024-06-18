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РЭО: россиян будут учить экопривычкам в МФЦ

РЭО: россиян будут учить экопривычкам в МФЦ

18 июня 2024, 12:43
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) реализует новую инициативу по экологическому просвещению населения. Компания разместит тематические видеоматериалы в многофункциональных центрах (МФЦ) на территории более 10 пилотных регионов.

Как подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев, экологическое просвещение граждан играет ключевую роль в реформировании сферы обращения с отходами и внедрении принципов экономики замкнутого цикла. При этом он отметил важность охвата различных локаций, в том числе мест массового скопления людей, таких как МФЦ, пишет newsnn.ru.

РЭО уже подготовил 38 обучающих видеороликов, раскрывающих вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти материалы будут транслироваться в залах ожидания МФЦ Московской области, Красноярского края, республик Дагестан, Коми, Мордовия, а также Смоленской, Кировской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Тверской и Калужской областей.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в дальнейшем компания планирует распространить практику экологического просвещения через МФЦ на другие регионы страны. Таким образом, РЭО рассчитывает охватить максимально широкую аудиторию и повысить осведомленность граждан в вопросах экологии, раздельного сбора мусора и не только.

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