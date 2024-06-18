РЭО: россиян будут учить экопривычкам в МФЦ

Как подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев, экологическое просвещение граждан играет ключевую роль в реформировании сферы обращения с отходами и внедрении принципов экономики замкнутого цикла. При этом он отметил важность охвата различных локаций, в том числе мест массового скопления людей, таких как МФЦ, пишет newsnn.ru.