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Posted Сегодня, 19:14

Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Путин прибыл в КНДР

18 июня 2024, 19:14
Президент РФ Владимир Путин приехал с официальным визитом в КНДР. Он останется там на протяжении двух дней.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Вместе с Путиным прибыла делегация, в которую входят глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие высокопоставленные представители страны, пишет 360.ru.

В среду, 19 июня, запланированы переговоры в разных форматах, включая расширенное собрание, а также неформальное общение между Путиным и Ким Чен Ыном. На повестке дня для лидеров стран — обсуждение международной ситуации и вопросов восстановления гуманитарных связей, нарушенных из-за пандемии.

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