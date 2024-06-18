Путин прибыл в КНДР

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Вместе с Путиным прибыла делегация, в которую входят глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие высокопоставленные представители страны, пишет 360.ru.
В среду, 19 июня, запланированы переговоры в разных форматах, включая расширенное собрание, а также неформальное общение между Путиным и Ким Чен Ыном. На повестке дня для лидеров стран — обсуждение международной ситуации и вопросов восстановления гуманитарных связей, нарушенных из-за пандемии.