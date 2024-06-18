Путин прибыл в КНДР

В среду, 19 июня, запланированы переговоры в разных форматах, включая расширенное собрание, а также неформальное общение между Путиным и Ким Чен Ыном. На повестке дня для лидеров стран — обсуждение международной ситуации и вопросов восстановления гуманитарных связей, нарушенных из-за пандемии.