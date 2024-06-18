Путин: изменения в Налоговый кодекс России окончательно примут в августе

Владимир Путин отметил, что планируется окончательное утверждение изменений в налоговом законодательстве в августе после тщательной проработки правительством и Государственной думой. Президент подчеркнул, что, по оценкам Министерства финансов, увеличение налоговой нагрузки затронет лишь небольшую часть граждан — не более 3,2% жителей страны. Большинство россиян, как отметил глава государства, зарабатывают доход в размере до 2,4 миллиона рублей, пишет 360.ru.