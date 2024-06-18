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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Путин: изменения в Налоговый кодекс России окончательно примут в августе

18 июня 2024, 12:10
По словам президента России, изменения в законодательстве о налогах будут утверждены к концу летнего периода. Правительство и парламент окончательно примут поправки в систему налогообложения.

Владимир Путин отметил, что планируется окончательное утверждение изменений в налоговом законодательстве в августе после тщательной проработки правительством и Государственной думой. Президент подчеркнул, что, по оценкам Министерства финансов, увеличение налоговой нагрузки затронет лишь небольшую часть граждан — не более 3,2% жителей страны. Большинство россиян, как отметил глава государства, зарабатывают доход в размере до 2,4 миллиона рублей, пишет 360.ru.

Ранее на выступлении перед Российским союзом промышленников и предпринимателей в апреле, Владимир Путин приказал доработать систему налогообложения. Глава государства отметил, что это поможет более равномерно распределить налоговую нагрузку. СМИ сообщили, что в конце мая правительство утвердило проект налоговой реформы.

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