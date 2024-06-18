ПЦБК завершила все этапы получения комплексного экоразрешения от Росприроднадзора

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:53
Разрешение выдано в соответствии с законом «Об охране окружающей среды» и включает требования по защите экологии, основанные на принципах наилучших доступных технологий, передает properm.ru.
По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, до конца 2024 года КЭР должны получить 5 850 предприятий. Однако на данный момент документ получили примерно 13% из них. Отсутствие разрешения является нарушением законодательства и может привести к серьезному наказанию: миллионным штрафам и приостановке работы компании.
ПЦБК подала заявку на получение этого разрешения в 2021 году. В ходе оценки предприятия учитывалась его экологическая эффективность. Были разработаны и согласованы нормативы, а также проведена инвентаризация выбросов и сбросов. Документы ПЦБК были согласованы в Минприроды России, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.
11 июня компания успешно завершила все этапы получения КЭР. Документ выдан сроком на семь лет. В разрешении четко указаны экологические параметры, которые предприятие обязано соблюдать. Кроме того, ПЦБК в течение четырех лет после получения КЭР должна оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, передающей данные в Росприроднадзор в онлайн-режиме.
Отмечается, что ПЦБК активно участвует в нацпроекте «Экология» и соблюдает экологические нормы. В 2019–2020 годах компания обновила оборудование в рамках крупных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что позволило снизить потребление ресурсов и уменьшить воздействие на водные объекты.
В 2021 году ПЦБК установила локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае этого года компания стала первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.