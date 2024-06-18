ПЦБК завершила все этапы получения комплексного экоразрешения от Росприроднадзора

ПЦБК подала заявку на получение этого разрешения в 2021 году. В ходе оценки предприятия учитывалась его экологическая эффективность. Были разработаны и согласованы нормативы, а также проведена инвентаризация выбросов и сбросов. Документы ПЦБК были согласованы в Минприроды России, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.